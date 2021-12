Recortan las proyecciones de exportaciones para 2022

Las proyecciones de exportaciones de los principales productos del sector agroindustrial para 2022 alcanzarán US$ 35.966 millones. Es decir, US$ 1.002 millones menos que en 2021.

De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el Mercado de Granos mantiene la tendencia y noviembre cierra con exportaciones récord para el mes. Así, en los primeros 11 meses de 2021, las exportaciones de los principales productos del sector agroindustrial alcanzaron un récord para igual mes de años anteriores.

En ese sentido, las proyecciones para 2022 alcanzan US$ 37.491 millones, US$ 1.525 millones más que en la estimación de noviembre y solamente US$ 14 millones menos que lo estimado para el año que corre.

En relación a esto último, la BCR explica que los menores precios de exportación proyectados para el aceite de soja y de girasol son más que compensados por un aumento en los precios proyectados a recibir por el resto de los principales productos del sector agroindustrial, particularmente de la harina de soja, el trigo y el maíz en grano.

Además, un aumento en la estimación de volumen exportado de trigo ante la mayor producción también contribuye a explicar la mejora en la proyección de valor de exportaciones.

Por otra parte, el total de maíz 2020/21 comercializado a la fecha asciende a 45,9 Mt, récord absoluto para el momento del año. Mientras que por otra parte se registran modificaciones en las hojas de balance del maíz y trigo.

En relación a la proyección para 2021 esta fue de US$ 37.504 millones, es decir, US$ 536 millones más que en la estimación de noviembre.

De acuerdo a la BCR, esto se explica principalmente, por un aumento en los precios de exportación proyectados para el biodiesel, la harina de soja, el trigo y el maíz en grano, que más que compensan los menores precios recibidos por el aceite de girasol y la cebada.