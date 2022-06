Redrado en Rosario: dólar, inflación, importaciones y lo que se espera para el segundo semestre

El ex presidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, fue el gran protagonista del ciclo Escenarios Políticos 22-23 organizado por la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario (FECOI). Qué pasará con las importaciones, el dólar y la inflación, revisiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y medidas que a sus ojos deberían adoptarse para salir de la crisis formaron parte de su conferencia.

También hubo referencias a su vínculo con el ex gobernador Miguel Lifschitz y contó una infidencia de la charla que tuvo con el intendente Pablo Javkin respecto al Banco Municipal de Rosario. Ecos365 estuvo presente en el evento y luego dialogó a solas con Redrado, a quien acompañó Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). A continuación, extractos de la conferencia del reconocido economista organizados temáticamente.

Diagnóstico de la actualidad económica

“No se puede tener el Ministerio de Economía totalmente particionado, sino que debe haber una integralidad, una visión holística para resolver problemas de la economía y también de pobreza a la vez”.

“Argentina necesita un programa de estabilización y crecimiento, un Ministerio de Economía integral, leyes que puedan respaldarse con mayorías especiales y que cueste revocarse, marcando de este modo un sendero para el sector privado”.

Edgardo Moschitta (FECOI), Natalio Grinman (CAC) y Martin Redrado

Medidas que adoptaría para salir de la crisis

“Primero hace falta una ley monetaria, que de previsibilidad de emisión del BCRA, con directorio que rinda cuentas cada tres meses de cuánto se emite. Segundo una ley de independencia del BCRA, donde además la palabra de su presidente marque el rumbo en término de política fiscal y social”.

“En tercer lugar, hay que desindexar el gasto público: cada ministro debe tener un aumento de gato nominal en cuatro años. Si trabajamos con una inflación del 40%, los gastos deben subir no más que eso, y luego ir bajando. De esta manera se otorga previsibilidad y anclaje a expectativas. La inflación se maneja con política fiscal, de egresos, monetaria y expectativas, no con Precios Máximos. Con integridad y previsibilidad respaldada por leyes”.

“En cuarto lugar una política impositiva: hay quienes hacen políticas publicas desde represión, controles, cepos. Pero por más que uno quiera controlar, el sector privado va más allá de los acontecimientos. Al BCRA se le van los dólares como agua entre los dedos, con una brecha cambiaria del 80”. Políticas públicas deben ser de estímulo, de incentivo, que pueden ser impositivos, crediticios, usando la banca pública.

“Hay que modernizar la estructura impositiva argentina y simplificarla para que más argentinos paguemos menos impuestos. Me preguntaban cómo aprovechar el momento que vive el mundo, en donde se dispara el precio de los productos agrícolas, que una vez que se estabilicen, quedarán entre 20 y 30 puntos por encima de lo que salían antes. Y yo me fijo en Brasil, que bajó impuestos a fertilizantes para producir más, mientras que acá sólo se piensa en poner más impuestos”.

“Debe haber una ley para exportar más, con ley de retenciones cero para todo aumento de exportaciones en unidades, no en dólares, sean de productos primarios o industrializados. Si exporta 100 paga igual, si exporta 110, sobre ese 10 extra poner retenciones cero. Así no quitamos capacidad fiscal al estado, sino que ponemos estímulos”.

“En quinto lugar, hay que tener una ley de infraestructura que integre el país, obras para el transporte multimodal, que integren vías férreas, hidrovía, para llevar nuestra producción argentina hacia el mundo”.

La infidencia con Lifschitz y Javkin

“En 2005 Lifschitz me preguntó qué podía hacer para salvar al Banco Municipal de Rosario, y yo le dije que tenía que capitalizarlo, entonces le dimos un plan de capitalización. Ahora me decía Javkin que había muchas cosas para mejorar. La banca pública cuenta con la ventaja de depósitos judiciales de empleados públicos a tasa cero, que pueden servir para estimular sector productivo, fortalecerlo”.

Pablo Javkin, Martín Redrado y Ariel Dolce (FECOI)

Críticas al acuerdo con el FMI

"Argentina no llevo plan económico propio, pero como nadie quería el default, el FMI armó un esquema que implica patear la pelota para adelante, reconociendo que con el país no se puede hacer nada hasta 2023. El problema es que el acuerdo con el FMI no sirvió como ancla de confianza, y en el muy corto plazo incumpliremos las tres metas. No acumulamos reservas, de hecho se van dólares por las importaciones y porque subió la importación de energía. Tampoco cumpliremos con el límite de emisión, y por el FMI apeló a la creatividad emitiendo pesos contra los DEG".

Dólar

"Nadie sabe qué hacer con los pesos, por eso también suben las importaciones. El problema es que hoy tenemos 15 valores de dólar diferentes, lo que resulta imposible. Además entramos en época de vacas flacas con la liquidación de divisas".

Inflación

"Para que haya hiperinflación debe caer verticalmente la demanda de pesos, y es cierto que bajan depósitos en pesos, pero suben los ajustados por inflación. El plazo fijo UVA se dirigió la mayoría hacia ahí. Son las restricciones las que hacen que no caiga esta demanda. No veo hiperinflación, pero sí inflación que sube escalón por escalón, y creemos que el piso será del 72%. Si empieza a ceder no será por la política antiinflacionaria sino por caída del salario real".

El futuro

"Los 60 días que vienen son claves, hay que mirar si el BCRA puede revertir esta situación y eso puede ser con más restricciones, que harán caer la oferta. Se puede postergar pero siempre hay un costo en economía, y así caerá la actividad con estancamiento y alta inflación. Ante los incumplimientos de metas, el FMI puede dar algunos perdones o modificar algo en política económica, y ahí Argentina tendrá otra oportunidad: habrá que definir si se hace algo o si se vuelve a patear la pelota para adelante".

Entrevista a Martín Redrado

-Te vimos hablando con Javkin. ¿Te pidió una mano?

-No, intercambiamos ideas, tenemos buena relación.

-¿Pero algo con el Banco Municipal?

-No, simplemente una conversación entre amigos, nada más.

-Hablaste de la preocupación de los próximos 60 días y de soluciones. Pero un empresario, ¿qué tiene que hacer con su negocio? Por ejemplo, un industrial.

-Cubrirse de los riesgos que plantea. Cubrirse tanto de los riesgos inflacionarios como de los riesgos cambiarios que tiene la Argentina. Hay distintas maneras de cubrirse de los riesgos, una es comprando materias primas, cubriendosé de la inflación; otra es comprando maquinarias para poder mejorar la calidad productiva y otra es utilizar distintos instrumentos financieros como por ejemplo plazo fijo con UVA.

-¿Y otro aparte de la UVA? Para el que quiere ser un poco más sofisticado.

-Están los instrumentos atados a devaluación o los instrumentos atados a inflación. Los bonos atados con CER o los bonos atados a la devaluación del tipo de cambio oficial o también muchos bonos de empresas que son muy sólidas en la Argentina y que emiten en dólares. Son empresas que tienen la capacidad de exportación. Ese sería el menú de alternativas que tienen. Siempre digo que apuesten a la producción, a lo que conocen, que es a comprar insumos, materias primeras o maquinarias que nos permiten mejorar nuestra competitividad.

-Ayer hablaban en AEA empresarios que decían hay muchas oportunidades, pero que con este Gobierno es difícil.

-Lo que dije claramente es que no hay que tener egos ni hay que tener personalismo. El tema son las ideas y acá dije cuáles son las ideas que creo que hay que implementar. Después quién las implemente… Lo importante es que tenga respaldo de leyes. No tengo ninguna ambición personal.

Natalio Grinman (CAC)

-¿Pero te han llamado, han sondeado de nuevo en este último tiempo?

-No. A mí, como la Cámara Argentina de Comercio, me consultan del oficialismo, oposición. Quizás ya por muchos años y por experiencia me consultan de todos los sectores y trato de estar por encima de la grieta que creo que es uno de los temas que mucho mal le ha hecho a la Argentina, la cantidad de divisiones que tenemos.

-¿Y estás de acuerdo con el tema de que hay muchas oportunidades? Más allá de que la Guerra sea una cuestión mala.

-Sí, yo estoy convencido que Argentina tiene una ecuación en recursos naturales y recursos humanos que es lo que hoy demanda el mundo: Buena calidad de recursos humanos, creatividad. Es cuestión de darle previsibilidad para poder dar un marco de referencia que nos permita desarrollarnos.

-Estuviste en Asia, Paolo Rocca ayer decía que se ha acabado un status quo geopolítico, con la guerra se aceleró y hay un cambio. Viene un esquema por bloques y hay que redefinir.

-Regionalismos.

-¿Para vos a dónde hay que estar?

-Argentina tiene que estar sin ideología buscando oportunidades para inserción productiva. Obviamente tenemos una región que es América del Sur y América Latina donde la redefinición de cadenas de producción, de cadenas de valor, hace que uno tenga que estar cerca de la provisión de materias primas para tener seguridad en términos de la provisión. Con lo cual, nuestro espacio natural en un mundo donde se va hacia regionalismo hay que incentivar las relaciones económicas, productivas, la inserción en cadenas de valor regionales. Pero hay que buscar oportunidades. Yo vengo del Asia Pacífico donde hay una cantidad de oportunidades que demanda naturalmente alimentos, lo que Argentina necesita es una cancillería mucho más activa en política comercial externa que nos permita generar acuerdos comerciales para la producción argentina al mundo.

-Pero con Brasil y el Mercosur queda casi una cáscara.

-No, más allá que haya relaciones políticas conflictivas las cadenas de valor están presentes. Lo que ocurre en las distintas cadenas de valor en términos de las distintas industrias, hay una integración importante. Pero no solo tiene que ser con Brasil, tiene que ser con Perú, con Colombia, obviamente con Chile, con Uruguay, Paraguay. Es decir, allí donde haya oportunidades de integración personal. Bueno claramente en materia alimenticia Argentina no tiene por qué restringirse al ámbito regional sino, reitero, el Asia Pacífico, África plantea oportunidades importantes que obviamente hay que saber negociarlas para poder encontrar espacios que nos permitan la proyección particularmente para la producción de alimentos.