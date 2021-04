Refuerzan los programas de ayuda económica para la segunda ola

El gobierno nacional dispuso en los últimas horas una actualización del paquete de medidas para afrontar la salida de la pandemia de coronavirus, ante la llegada de la segunda ola, de manera que tanto el trabajo formal como los sectores más vulnerables tengan una mayor red de contención económica ante el impacto de la crisis.

Entre esas medidas se estableció un incremento del 50% del salario complementario que paga el Programa de Recuperación Productiva (Repro II) para los sectores críticos -gastronomía, hotelería y turismo- que pasará de $ 12.000 a $ 18.000 a partir de los salarios de abril.

El Repro II viene funcionando desde noviembre del año pasado y, en marzo, asistió a un conjunto de 10 mil empresas y cerca de 300 mil trabajadores por un costo fiscal de unos $ 4 mil millones.

La Tarjeta Alimentar recibió un 50% de aumento a partir de febrero para las casi 1,6 millones de tarjetas que cubren a más de 2 millones de beneficiarios (niños y niñas hasta 6 años, personas con discapacidad sin límite de edad y personas embarazadas) con $6.000 al mes para familias de un hijo/a y con $9.000 para dos hijos o más.

Asimismo, los comedores escolares, comunitarios y merenderos recibieron $ 15.000 millones en todo el 2020 -un 200% más que en 2019- y, para 2021, hay presupuestado casi $14.000 millones.

Sin embargo, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, aseguró que se está trabajando en una ampliación de esa partida.

"El ministro Daniel Arroyo nos está pidiendo un refuerzo para comedores y creemos que tiene razón. Así que vamos a hacer los cambios presupuestarios que haya que hacer para darle ese dinero", dijo en diálogo con Télam.

El programa Potenciar Trabajo, que incluye una contraprestación laboral por media jornada de trabajo, recibió un aumento del 84% para 2021 contra la partida del año pasado, según cifras oficiales.

En total, el Ministerio de Desarrollo Social destinará $66.000 millones más en su presupuesto de este año, para afrontar los aumentos de la Tarjeta Alimentar y de Potenciar Trabajo.

También se ampliará la cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a cerca de 700.000 niños/as y adolescentes - un incremento del 8%- que no estaban incorporados al sistema, con una inversión de $32.000 millones.

Para las Becas Progresar, que asisten a jóvenes y adultos que desean completar sus estudios intermedios y avanzados, se aumentó un 150% el presupuesto para 2021 y extendió el pago a los 12 meses del año (antes eran 10), y esto implicó un aumento de entre el 50% y 100% de los montos otorgados, que van de $3.600 a $9.700.

Para inscribirse en las becas se puede ingresar a www.progresar.educacion.gob.ar, o a través de la app disponible para descargar en el celular.

"Las políticas tienen que ser para incluir no para esta cosa de la meritocracia que es muy jorobada, pero no porque tengamos que hacer esfuerzo y que no da lo mismo poner ganas que si no. pero hay que convenir que el punto de partida es muy dispar", aseguró Todesca Bocco.