Renovación total de deuda en pesos: alivio inmediato, ¿pero a qué costo?

sta semana, el Ministerio de Economía consiguió un rollover del 100 %, y en rigor del 114,6 %, de los vencimientos de deuda en pesos que enfrentaba el Tesoro nacional. Se trató de una colocación por aproximadamente $7,667 billones frente a una meta de renovaciones por ese mismo monto, recibiendo ofertas totales por $8,306 billones.

El BCRA jugó un rol clave, elevando los encajes bancarios y permitiendo que los bancos cubrieran esos encajes con títulos del Tesoro con plazos mínimos de 60 días. Esta estrategia inyectó presión sobre el sistema financiero, limitando la oferta de pesos y ayudando al control cambiario.

Sin embargo, esta renovación exitosa tuvo un costo significativo: el Tesoro convalidó tasas extremadamente altas, con rendimientos efectivos anuales de hasta 75 % (4,8 % mensual), triplicando la inflación esperada y encareciendo fuertemente el financiamiento estatal.

Contención monetaria y cambiaria

La absorción de pesos mediante encaje elevó la presión sobre el crédito privado, pero ayudó a estabilizar el dólar antes de una jornada electoral clave PerfilReutersLa Capital.

Endeudamiento más costoso

Las nuevas emisiones quedan ligadas a tasas elevadas, planteando un desafío fiscal: el costo de financiamiento sube, reduciendo márgenes presupuestarios y presionando el gasto público.

Menor disponibilidad de crédito para el sector privado

Al "secar la plaza" de pesos, los bancos disponen de menos recursos para otorgar préstamos productivos, lo que puede afectar inversión, producción y consumo.

Desafío de sostenibilidad financiera

Si bien se logró renovar todo lo que vencía, el Tesoro dependerá de continuar pagando tasas altas. A futuro, la devolución de estos vencimientos podría volverse insostenible si las colocaciones mantienen este nivel de costo.