Renuncias en el gobierno: rumores, versiones y negociaciones

Continua la tensión en el Gobierno de Alberto Fernández tras la el resultado de las elecciones PASO, que detonó la interna dentro de la alianza del Frente de Todos y disparó la presentación de sus renuncias, a disposición del Presidente, de medio gabinete y varios otros funcionarios que responden a Cristina Kirchner.

El presidente Alberto Fernández brindó una entrevista en medio de la crisis interna que vive del Gobierno tras la presentaciones de renuncias de los ministros cristinistas. "Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar", explicó. Además confirmó cambios en el Gabinete, además calificó de "estudiantina" las renuncias puestas a su disposición de parte de los funcionarios.

El Presidente mantiene agenda en la Quinta de Olivos, por donde pasaron gobernadores y funcionarios. En busca del apoyo de los gobernadores, el Presidente se reúne con el tucumano Juan Manzur en Casa Rosada. Ante lo hizo con el sanjuanino Sergio Uñac, en Olivos.

Según comunicó Ámbito, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, informó en Casa de Gobierno que el presidente Alberto Fernández "no ha aceptado ninguna renuncia de las presentadas" en la jornada de ayer.

"Vengo a informar oficialmente que el Presidente no ha aceptado ninguna renuncia de las presentadas y que todas ellas están a a su consideración", dijo Ibarra en declaraciones a la prensa en Casa de Gobierno.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro fue el primero en poner a disposición del Presidente la renuncia. Por ahora, no está aceptada.

Por otro lado, se difundió un explosivo audio de Fernanda Vallejos contra Alberto Fernández. La diputada kirchnerista Fernanda Vallejos apuntó contra el presidente Alberto Fernández a través de un duro audio que se filtró en estas horas. Aunque pidió disculpas, la polémica se disparó.

El presidente Alberto Fernández se refirió a los cruces al interior de la coalición del Frente de Todos, luego de que los ministros alineados con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pusieran sus renuncias a su disposición tras el resultado electoral. Al respecto, el Jefe de Estado dijo: "La gestión de gobierno seguirá desarrollándose del modo que yo estime conveniente".

"La coalición de gobierno debe escuchar el mensaje de las urnas y actuar con toda responsabilidad. Debemos hacerlo, y lo haremos, para asegurar que se satisfagan las necesidades de nuestro pueblo", comenzó el Jefe de Estado en un hilo de publicaciones de Twitter.

El Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie decidieron "levantar" la movilización que estaba prevista para esta tarde a Plaza de Mayo en apoyo al Gobierno nacional y para "fortalecer el Frente de Todos" (FdT).

"Por una cuestión de responsabilidad política, levantamos la movilización", dijo Gildo Onorato, integrante de la conducción nacional del Movimiento Evita, en tanto que el titular del Movimiento Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez, también confirmó a esta agencia que la manifestación "fue suspendida hasta nuevo aviso".

Esta tarde, el presidente Alberto Fernández mantuvo esta una reunión con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, en su despacho de la Jefatura de Gabinete de la Residencia de Olivos.