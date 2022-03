Retenciones: la Mesa de Enlace se reúne con la oposición para sumar apoyo

Los dirigentes de las entidades rurales que integran la Comisión de Enlace están reunidos en el Congreso de la Nación junto a referentes de Juntos por el Cambio, como Carolina Losada, Alfredo Cornejo y Alfredo De Angeli e incluso se concretaría una reunión con el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Alberto Weretilneck.

La Mesa de Enlace pedirá que se legisle en materia de retenciones, en primer lugar, ya que consideran a esta alícuota inconstitucional. También se sumarán otros reclamos referidos al sector y buscan sumar apoyos en horas que podrían resultar decisivas.

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; el vicepresidente de CONINAGRO, Elbio Laucirica y el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni, participan de dicho encuentro.

“Necesitamos que el Congreso se ponga a trabajar y legisle en materia de retenciones”, sostuvo Pino ante los diputados y diputadas. Además, agregó días atrás que el país necesita un orden institucional y que las reuniones en el Congreso buscan reclamar el derecho de los productores.

No fue fácil para la dirigencia rural lograr las reuniones de la semana pasada. Si bien se debatió el proyecto vinculado al Fondo Monetario Internacional, todavía no se conformaron las Comisiones donde se debaten los temas que luego se discuten en el recinto. Sólo por poner un ejemplo, aún no está conformada la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados.

De todas maneras, el campo intentará captar la atención de los senadores y de la oposición política en su conjunto ya que pretende instalar el debate acerca de la constitucionalidad o no de las retenciones y al mismo tiempo, dejar en claro que la potestad para fijar esos tributos pertenece al Poder Legislativo.

En diálogo con Ámbito, Pablo Cervi, diputado nacional de Juntos por el Cambio por la Provincia del Neuquén, aseguró que “el Poder Ejecutivo perdió la posibilidad de definir las retenciones”.

“Por ahora se espera una definición de la Justicia luego de la presentación que hizo una de las entidades del campo, pero se trata de una discusión que habría que dar porque a partir de la caída de la Ley de Presupuesto, el Congreso es el único que puede fijar retenciones. Sin embargo, al no haber comisiones conformadas y tampoco haber bicameral, no se puede comenzar ningún debate”, argumentó.

El proyecto que menciona Cervi es el que ingresó el 18 de marzo el diputado nacional por San Luis, Alejandro Cacace, quien además acaba de presentar otro, bastante polémico, en el que plantea “dolarizar” la economía. En cuanto a lo propuesto sobre el tema retenciones, el legislador radical describe que “cualquier alícuota para cobrar derechos de exportación que se fije o haya fijado para regir a partir de 2022, sin una ley del Congreso que las establezca es inconstitucional”.