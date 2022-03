Retenciones: la cifra impactante que podría recaudar el Gobierno nacional en 2022

La estimación de marzo de la recaudación en Derechos a la Exportación (DEX) por el aporte de las principales cadenas agrícolas argentinas, arroja un incremento de aproximadamente US$ 2.009 millones en comparación con lo proyectado en febrero.

Así, desde la Bolsa de Comercio de Rosario calculan que ingresarán US$ 11.320 a las arcas del Estado Nacional por ese concepto durante el año en curso. “Esto se ubica un 25% de lo recaudado en 2021, según nuestras estimaciones”, indican los expertos.

La suba de los precios FOB de exportación de la harina y el aceite de soja, considerando los grandes volúmenes de mercadería que restan declarar de la inminente campaña 2021/22, impactan en la recaudación proyectada de DEX del complejo sojero, que superaría por sí solo los US$ 10.000 millones en 2022.

De todas maneras, los autores del informe aclaran: “es necesario ser precavido a la hora de tomar estos números; por un lado, recién estamos comenzando el año y los mercados mundiales se hallan fuertemente volátiles producto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, todo dependerá de las determinaciones de las autoridades nacionales en cuanto a los volúmenes permitidos de exportación”. En efecto, el modelo elegido usa previsiones optimistas de exportaciones de cereales, estimando una corrección al alza de los cupos de venta externos, tanto de la actual campaña como de la próxima.

Según los cálculos, en el mes de febrero las cadenas agroindustriales habrían aportado $ 138.779 millones en retenciones, por la coyuntura de precios y la cercanía con la cosecha que aceleró el cierre de negocios externos del complejo soja. “En total, en el mes se anotaron 4,1 millones de toneladas de ventas externas de harina de soja y 1,1 millones de toneladas de aceite de soja, una suba del 100% y del 200% respectivamente con respecto a enero”, revelaron los técnicos de la BCR.

La cifra excede el monto relevado por AFIP en ingresos por este mismo concepto, porque la gran mayoría del volumen anotado en DJVE se concentró sobre la última semana del mes, y el plazo de 5 días hábiles entre la declaración y el pago del tributo distorsiona el cálculo. “Es decir, son DEX por negocios ocurridos en febrero, que fueron percibidos por Hacienda en marzo”, explicaron.

El impacto de la medida

El domingo se publicó un comunicado oficial desde la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a través del cual se suspendieron por plazo indeterminado las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de aceite y harinas/pellets de soja. Ante este suceso, se especula con la posible modificación en las alícuotas de Derechos de Exportación de los productos que alcanza el comunicado, como sucediera en oportunidades previas. Existen expectativas en el mercado de una posible modificación en DEX, que lleve la alícuota de productos industriales del complejo soja desde el 31% vigente hasta el 33%, emparejándola con la alícuota vigente para la exportación de poroto de soja.

En caso de concretarse esta medida, que impactará negativamente en la competitividad de la industria oleaginosa nacional y que reducirá la capacidad de pago de esta al productor, el impacto en términos de recaudación será limitado.

Según nuestras estimaciones, el aporte fiscal adicional de esta modificación sería de unos US$ 432 millones, apenas 4% superior al aporte estimado originalmente con las alícuotas vigentes”, señalaron los especialistas. Y agregaron: “es necesario insistir con la idea de que un incremento en las alícuotas repercutirá en una caída en la capacidad de pago de la industria al productor que le provee el grano, efecto magnificado por la situación que atraviesan muchos productores, y que ha llevado a que varias provincias tuvieran que declarar la emergencia y/o desastre agropecuario”.

Tomando los valores de mercado del viernes 11 de marzo, el FAS teórico (capacidad interna de compra) para la industria de soja bajaría de US$ 485/t a US$ 470/t, mientras que para la exportación de poroto es US$ 452/t. El precio de la Cámara Arbitral de Cereales de la BCR se ubicaba en US$ 495 al mismo día, por lo que la industria oleaginosa estaba ya operando a contra-margen con las alícuotas vigentes. “Estas modificaciones le quitan a la industria US$ 15 por tonelada de capacidad de pago, lo que redunda en menores ingresos al productor”, concluyeron.