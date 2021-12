Rosgan: la Bolsa definió nuevo presidente y habrá un fuerte cambio de rumbo en el mercado ganadero

El productor ganadero Walter Tombolini fue elegido por la Bolsa de Comercio de Rosario para presidir a partir de la semana que viene el Rosgan, el mercado ganadero a la que la nueva gestión busca potenciar luego de de las fuertes quejas de los consignatarios asociados contra la saliente conducción de Raúl Meroi.

Precisamente, según supo Ecos365, la elección de Tombolini por parte de la Bolsa para presidir el Rosgan fue muy bien recibida por los consignatarios de hacienda (que tienen el 49% del mercado), quienes ya le transmitieron el apoyo.

Tombolini asumirá la conducción del Rosgan junto con otros dos enviados por la Bolsa al directorio: el ex vicepresidente del mercado, el abogado Carlos García Beltrame, y el director ejecutivo de la Bolsa, Javier Cervio; en una clara muestra de que la entidad madre está dispuesta a jugar fichas fuertes para lograr que el Rosgan puede dejar atrás el amesetamiento del volumen operado.

El productor ganadero Walter Tombolini asumirá la presidencia de Rosgan.

Es más, entre los nuevos directores de la Bolsa que asumieron con el nuevo presidente Miguel Simioni sobresalió la novedad de que por primera vez un consignatario del RosGan quedó como director de la Bolsa. Se trata de Mauro Venturi, de Aguirre Vázquez. Y su arribo a la Mesa es más que una formalidad, ya que muestra el interés de la nueva gestión de apuntalar más al RosGan.

De regreso

Si bien Tombolini es conocido en el ambiente de la Bolsa rosarina como corredor de cereales, está involucrado activamente con el Rosgan desde su génesis. Es que además de ser uno de sus promotores, participó activamente de la gestación y también de la primera comisión directiva que tuvo el Rosgan, cuya salida en 2008 representó un verdadero hecho disruptivo para el comercio de hacienda.

Es que el Rosgan (que se presentó durante la presidencia en la Bolsas de Jorge Weskamp) hizo punta en Argentina al llevar los remates ganaderos a la tele (con todas las ventajas de costos que supone y los reparos que significaba para compradores y vendedores por aquellos años) en alianza con un grupo de importantes consignatarios de hacienda del interior (con toda la dificultad que supone hacer conciliar intereses y egos entre los operadores).

Pero luego Tombolini estuvo –junto con Federico Boglione- en el grupo de socios de la entidad que tomó distancia de la vida institucional de la Bolsa con la llegada del aceitero Alberto Padoán (Vicentin) al ser muy críticos de su perfil de conducción y de los objetivos políticos que, aseguraban, lo motivaron a presidir la organización.

Dura interna

Lo cierto es que luego de un arranque muy prometedor y pese a la profesionalidad y esfuerzo del staff, que lo puso a la vanguardia en materia de incorporación de tecnología para el comercio, el Rosgan cayó desde hace años en una meseta de volumen operado de la que no puede salir. Y con la Bolsa escatimando el apoyo a la conducción (con todo lo que su peso significa para unificar líneas de acción), asomaron las internas con los operadores. Diferencias que fueron escalando.

No en vano, en la reunión de directorio de octubre pasado (la primera presencial en mucho tiempo) los consignatarios, con Luis Etchevehere como voz cantante, se quejaron fuerte de la falta de apoyo de la Bolsa cuestionando duramente la gestión de Raúl Meroi, quien estuvo en la “mesa chica” de Padoán.

Además de la falta de apoyo, se quejaron de los costos operativos del Rosgan comparando con los que ofrecen otros organizadores remates televisados.

Tan duras fueron las críticas que la anterior gestión de la Bolsa no tenía ni margen para designar un presidente que le tome la posta a Meroi, pese a que tiene la mayoría accionaria del Rosgan (51%). Y fue que así le llegaron a ofrecer a los consignatarios que ellos se hagan cargo de elegir al próximo conductor.

Pero, en rigor, los consignatarios tampoco tienen un archivo impoluto. Por ejemplo, no suman ganado al remate (supuestamente porque por los costos les conviene rematar por fuera del Rosgan ya que allí cobran más comisiones) y hoy hay grandes consignatarios que suman más hacienda para comercializar en un remate en soledad que todos los operadores del Rosgan juntos.

De hecho, en el último tiempo el Rosgan parecía ser usado por los consigantarios más que un recinto para el comercio como una plataforma de marketing (ya que ocupan muchas horas televisas y de streeming) para sus propios negocios.

Pero al mismo tiempo que no lo abastecen de hacienda, los operadores también se venían mostrando reacios a abrirle las puertas a nuevos socios. No en vano el ingreso del último consignatario le costó el cargo al presidente que le abrió la puerta, quien luego tuvo que renunciar. Tampoco acompañaron con hacienda para comercializar las distintas plataformas electrónicas que presentó el mercado ganadero. Plataformas que, también se dijo, tuvo que contratar el Rosgan cuando la Bolsa podría haberla desarrollados, pero hacerlo no figuro en las prioridades de las áreas de innovación de la Bolsa durante las gestiones anteriores.

Nueva etapa

Con la designación de Tombolini, la nueva gestión de la Bolsa busca dar vuelta de página y retomar el protagonismo desde la dirección que se le reclamaba para volver a poner al Rosgan en la senda del crecimiento permanente.



Según averiguó Rosario3, el ganadero –quien antes de su designación ya tenía el diagnóstico y un plan de acción para el Rosgan- está ajustando por esas horas los últimos detalles en activa conversaciones con todos los accionistas ya que las decisiones a encarar suponen fuertes cambios de actitud.

Y es que así como pretende implementar un cambio de gestión interna (bien acorde a las necesidades reales de los consignatarios) y poner a disposición todo el acompañamiento de la Bolsa, también pedirá a los operadores de hacienda un esfuerzo real y un compromiso de acciones para lograr un mayor desarrollo del Mercado.