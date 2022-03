Rusia prohíbe Instagram y bloquea el acceso a más de 80 millones de usuarios

La prohibición de Instagram prometida por Rusia entró en vigencia hoy, con la plataforma de redes sociales inaccesible para la gran mayoría de la población del país, según el servicio de monitoreo de Internet GlobalCheck.

El país anunció planes para prohibir Instagram la semana pasada , en respuesta a la decisión de la empresa matriz Meta de permitir que los usuarios de Facebook e Instagram en algunos países llamen a la violencia contra los soldados rusos luego de la invasión de Ucrania por parte del país. Rusia ha estado restringiendo constantemente el acceso a las plataformas en línea en un esfuerzo por controlar el flujo de información sobre la guerra y ya ha prohibido Facebook y Twitter.

El viernes pasado, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, dijo en un tuit que “esta decisión separará a 80 millones en Rusia entre sí y del resto del mundo, ya que ~80% de las personas en Rusia siguen una cuenta de Instagram fuera de su país. Esto está mal."

Durante el fin de semana, personas influyentes rusas en Instagram publicaron mensajes de despedida para sus seguidores, alentándolos a seguirlos en otras plataformas o descargar el software VPN para evitar la prohibición del estado.

The Washington Post informa que una influencer de la moda rusa, Karina Nigay, lamentó la prohibición en un video en vivo. “Este es mi trabajo”, dijo Nigay. “Imagina que te acaban de despedir por completo del trabajo y no recibes ningún ingreso, pero al mismo tiempo tienes gastos para tu familia, para tu equipo si tienes subordinados, y de repente no tienes nada que hacer. paga a tu equipo”.

Más tarde, Nigay sugirió que la prohibición podría resultar beneficiosa para las marcas de moda rusas. También respondió a los comentaristas de su video que comparaban desfavorablemente sus quejas con la difícil situación de los ucranianos diciendo: “Escuchen, a aquellos que están escribiendo todo tipo de basura, todas estas historias de propaganda, me importa una mierda”.