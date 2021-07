Saldo dispar: Ganancias para la soja y el maíz y pérdidas para el trigo

El Mercado de Chicago finalizó su jornada con subas para la soja y el maíz y pérdidas para el trigo. La soja cerró el día en US $528. En cuanto al maíz, tuvo un día excepcional ya que llegó a subir US $32 para terminar con una ganancia del 1,6% en US $266. El trigo fue para atrás y finalizó en US $231 por las mejoras productivas.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), informaron que la soja subió gracias a que las importaciones chinas de soja subieron en junio un 11,6% respecto a mayo. En estos primeros seis meses del 2021, la suba fue del 8,7% respecto al mismo período del 2020. Otro motivo se debe a que en Estados Unidos se aceleran compras de futuros en vistas de elevados niveles de crushing, previniendo elevados niveles de demanda de poroto entre industrialización y exportación.

En cuanto al maíz, comentan que siguen afectados por la publicación del WASDE, informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, y se espera que continúe el buen nivel de exportaciones del grano amarillo en Estados Unidos, impulsados por elevados niveles de demanda externa. La pérdida de 4 puntos de condición Buena+Excelente del maíz respecto a la condición del año pasado también da ímpetu a las ganancias.

Para el trigo, explican que la consultora Sovecon recortó en 2,3 Mt sus previsiones de producción de trigo de Rusia, principal exportador mundial del cereal, que totalizaría su producción triguera en 82,3 Mt. Igualmente, la Unión Europea, principal competidora de los rusos, va camino a una cosecha récord de la mano de una excelente campaña en Francia que lo impulsa hacia abajo.

Respecto al trigo de invierno, la cosecha ya avanza al 59% del área, por debajo de lo esperado por los analistas, mientras la condición B/E del trigo de primavera se mantiene en 16%, sin variaciones desde la ultima semana.