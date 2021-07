Saldo dispar con ganancias para la soja y pérdidas para el maíz y el trigo

El Mercado de Chicago cerró con una jornada con saldo dispar. La soja cierra el día con subas mayores al 1,6%, queda en US $509. El maíz cerró en US $256, cayendo un 0,5%. El trigo finaliza la rueda con caídas del 0,8%, quedando en US $225.

Por su parte, las ganancias de la soja se explican porque se moderaron las expectativas de que la lluvia mejore las condiciones de los cultivos. La Bolsa de Comercio de Rosario informó que "el USDA informó que el cultivo en condiciones buenas y excelentes alcanza el 59%, por debajo de lo esperado por el mercado. Además, la fortaleza de los futuros de petróleo también dio soporte a los precios de la oleaginosa".

En cuanto a los futuros de maíz culminan la jornada con caídas presionados por el pronósticos de buen clima para las próximas semanas. Desde la BCR, explican que las novedades acerca de productores chinos aumentando considerablemente las hectáreas sembradas este año podría decantar en menores compras de granos amarillos por parte del gigante asiático.

Por su parte, el trigo finaliza con caídas producto de un efecto contagio propiciado por las caídas registradas en el mercado de maíz. A pesar de esto, el USDA informó que la condición del trigo de primavera está bastante deteriorada, lo cual limitó las caídas. "Los cultivos calificados como buenos y excelentes alcanzan sólo al 16%, mientras que un año atrás representaban el 70%", informaba la BCR.

El relevamiento de fyo mostró que en la jornada de hoy la soja disponible en el mercado local se negoció a US$ 320, el maíz a US$ 180 y el trigo a US$ 203. A la información del mercado local se le suma los datos brindados por el Ministerio de Agricultura: