Samsung está trabajando en la protección de sus teléfonos plegables

El polvo es el enemigo de un teléfono plegable, y Samsung dice que está trabajando en medidas para hacer que sus teléfonos plegables sean mucho más resistentes al polvo.

El presidente de negocios móviles de Samsung, TM Roh, habló sobre la búsqueda de resistencia al polvo plegable en una conferencia de prensa posterior al evento Unpacked de la compañía a principios de esta semana, según lo informado por el medio coreano BizWatch y descubierto por Android Authority . Roh dijo: “Somos muy conscientes de la demanda de los consumidores de protección contra el polvo y estamos haciendo varios esfuerzos para lograrlo”. Señaló que Samsung agregó resistencia al agua algunas generaciones en su línea plegable y pidió a los fanáticos de la serie Fold que "esperen un poco más" para obtener esa clasificación de resistencia al polvo.

Es un problema difícil para los teléfonos con partes móviles, pero es un obstáculo que Samsung debe superar si realmente quiere llevar los dispositivos plegables a la corriente principal. Los teléfonos plegables actuales de la compañía ofrecen una gran resistencia al agua, pero actualmente no brindan ninguna protección contra el polvo. Los buques insignia de estilo losa generalmente vienen con una clasificación IP68, lo que significa que están certificados para ser resistentes tanto al polvo como al agua hasta cierto punto; pero los plegables de Samsung solo tienen clasificación IPX8: el 8 significa que puede sumergirlos completamente en agua, pero la X es un gran "no" para cualquier tipo de resistencia al polvo. Las partes móviles de un teléfono plegable hacen que sea un problema difícil de resolver.

Los competidores de Samsung también parecen estar trabajando en ello: el Motorola Razr Plus viene con una resistencia al agua mucho menor, pero su clasificación IP52 significa una protección limitada contra el polvo. Los teléfonos de Samsung no son totalmente inútiles contra el polvo: las bisagras incluyen cepillos para ayudar a mantener el polvo fuera, pero por alguna razón, Flip and Fold no tiene una clasificación de IP que refleje ningún nivel de resistencia al polvo.

Un teléfono plegable a prueba de polvo es una perspectiva emocionante y podría representar un gran paso hacia la generalización de los teléfonos plegables. Hasta entonces, nuestro consejo sigue siendo el mismo: no lleves tu teléfono plegable a la playa. La muerte de OLED es una manera terrible de que un teléfono se vaya.