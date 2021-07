Se derrumba la soja y cae más de u$s 30 en Chicago

Luego del feriado por el Día de la Independencia en Estados Unidos, volvieron las operaciones en Chicago y hay fuertes bajas para los principales cultivos. La soja vuelve a quedar por debajo de los u$s 500 con pérdidas superiores al 7%, mientras que el maíz pierde un 7% y cae a u$s 257 en la posición Continua. En tanto, el trigo acompaña la tendencia y cae un 5% a u$s 22 la tonelada.

De acuerdo a lo expresado por los analistas del mercado de granos, las fuertes bajas, especialmente de soja y maíz, están relacionadas a las lluvias que se registraron durante el fin de semana en los Estados Unidos y a los pronósticos de clima con temperaturas más bajas y precipitaciones en las regiones más afectadas por el déficit hídrico.

En Sudamérica, la consultora brasilera Ag Rural volvió a recortar su estimación de producción de maíz en Brasil. Con los primeros avances de la cosecha la proyección pasó a 85 millones de toneladas, 5,5 millones menos respecto a su última estimación en mayo y una producción 17% menor que la de la campaña anterior.

Por su parte, Josefina Jolly, analista de mercado de Futuros y Operaciones (FyO), indicó que los próximos meses son críticos para el desarrollo de los cultivos de Estados Unidos, por lo que el mercado seguirá de cerca los pronósticos climáticos para que acompañen la buena evolución para la definición de rendimientos y cualquier cambio en los mismos se reflejará en Chicago.

“Tengamos en cuenta que venimos de precios muy altos, con mucha volatilidad presente en el mercado que nos hizo recordar que hay que respetarlo y que cualquier factor inesperado puede contribuir a los movimientos”, señaló.

Por último, la analista aseguró que hubo otros factores que influyeron en los precios en el último tiempo. Uno de ellos fue el tema biocombustibles que no es de menor importancia, ya que dependiendo de la resolución de este conflicto la demanda de biodiésel como la de etanol podrían verse afectadas y con esto el consumo de soja y de maíz.

Además, los fondos especulativos con posiciones compradas en soja y maíz en niveles máximos (ante cualquier señal bajista hacen exponencial la variación). Y por último, con la baja de precios apareció la demanda, China comprando soja a Estados Unidos, que ya viene con un ritmo adelantado en sus exportaciones de soja.