Se dispara el precio de la soja de Chicago por el conflicto entre Rusia y Ucrania

La tonelada de soja arrancó este miércoles cotizando u$s604 en Chicago, en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania. También se registraron fuertes alzas en el trigo, de gran producción en los dos países mencionados.

Respecto a la oleaginosa, ya el martes había empezado el rally alcista al tocar los u$s598 la tonelada a las 15, para luego avanzar a u$s601,96, lo que implicó una suba de u$s13,5 por tonelada respecto al viernes. Este miércoles arrancó en u$s604 y se trata de una gran noticia para Argentina, que tendrá menor cosecha 2021/2022 por la sequía.

El precio promedio de la soja en los últimos diez años fue de u$s 408,81 por tonelada, casi 200 dólares menos que la cotización actual. En los últimos cinco años, el promedio fue aun menor, de u$s 381 por tonelada. El aceite de soja aumentó más de 56 dólares este martes y cerró a u$s 1546 la tonelada en Chicago. En tanto, la harina de soja avanzó 1,29% hasta los u$s 500 la tonelada.

Rusia es el principal exportador de trigo. Si se efectiviza una invasión rusa de Ucrania, anticipan que habrá problemas con la oferta mundial. Además, la suba del precio del gas y el petróleo incidirán en el valor de la soja y el maíz.

Ante el avance militar de Rusia en Ucrania después del despliegue de tropas rusas en Lugansk y Donetsk, territorios autoproclamados repúblicas separatistas, el precio de los cereales también subió. El trigo escaló 5,92% hasta los u$s 310,21 por tonelada y el maíz ganó 3,13% hasta los u$s 265,64 por tonelada.

Tras la suba de precios internacionales, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) comparó la situación actual con la de septiembre de 2021 -cuando se iniciaron las siembras- y concluyó que el nivel de los precios FOB actuales compensa la pérdida productiva consecuencia de la sequía.

Los precios FOB son los que efectivamente reciben los exportadores argentinos por los granos y los subproductos y no son tan volátiles como los precios de los contratos futuros en Chicago.

De esta manera, las exportaciones de granos y derivados podrían ser de u$s 38.900 millones en la nueva campaña. Lo que significa u$s 1.400 millones más que lo proyectado hace cinco meses.

"Este análisis compara los precios recientes versus lo que ocurría cuando se iniciaron las siembras y la realidad es que la suba de precios llega a compensar la baja en las cantidades por la sequía", precisó Rodríguez Zurro, uno de los cuatro analistas que realizó el informe junto con Emilce Terré, Julio Calzada y Patricia Bergero.

De acuerdo a las últimas proyecciones, aunque todavía resta que transcurran unos meses para tener el número de producción efectivamente cerrado y el clima es aún una variable con altas dosis de incertidumbre, aclaran desde la BCR, la soja alcanzaría 40,5 millones de toneladas y el maíz 48 millones de toneladas.

Desde mediados de diciembre a la fecha, la cotización de la soja en el Mercado de Chicago pasó de alrededor de u$s 460 la tonelada hasta alcanzar los u$s 602. "Esta suba en Chicago tuvo su correlato en los precios FOB de exportación argentinos. El precio de la soja para embarque alcanzó en la última semana su valor más alto desde el 2012, superando los u$s 615 la tonelada", dijeron desde la BCR.