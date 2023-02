Se podrá publicitar videos de otros usuarios en Tiktok

TikTok está agregando nuevas funciones a su portal de publicidad, Promover, incluida la capacidad de promocionar los videos de otros usuarios, anunció la compañía.

La herramienta en la aplicación, dirigida a pequeñas empresas y creadores, está recibiendo varias actualizaciones sobre la orientación de la audiencia, los objetivos de la campaña y las publicaciones de promoción. La función Promocionar permite que las marcas y los usuarios conviertan su contenido en anuncios sin salir de la aplicación, y TikTok alienta a las marcas y creadores a usar la plataforma como una forma de llegar a clientes y audiencias.

Entre las características más notables anunciadas hoy se encuentra la opción "Promocionar para otros", que permite a las marcas que trabajan con personas influyentes invertir dinero detrás de la publicación o el video en vivo del creador de contenido. Los creadores también pueden, a su vez, promocionar a otros usuarios, marcas o negocios "que quieren que el mundo vea", dice TikTok.

La compañía no describió exactamente cómo funcionaría esta función para que la cuenta se impulse: los usuarios deberán obtener permiso para promocionar las publicaciones de otras personas, pero TikTok no amplió si habrá un mecanismo formal para eso. Un escenario en el que esto podría complicarse es con el contenido de TikTok que no está patrocinado pero termina teniendo el mismo efecto: piense en maquillaje viral de farmacia, artículos de limpieza o un dispositivo muy específico sobre el que un usuario hace un video que luego conduce a ventas y exposición de la marca.

Por supuesto, algunas personas no necesariamente quieren que su contenido obtenga más vistas. Otras plataformas tienen funciones de seguridad integradas para manejar esto: Tumblr, por ejemplo, introdujo la capacidad de desactivar los reblogs (que no son pagos) en las publicaciones el año pasado. Twitter permite a los anunciantes promocionar los tweets de los usuarios siempre que obtengan permiso.

Los anunciantes que promuevan su contenido en TikTok ahora podrán dirigirse a los usuarios por ubicación, además de otros criterios como edad, género e intereses. TikTok también agregó nuevos objetivos de campaña publicitaria que los anunciantes pueden seleccionar: generar visitas al perfil y mensajes directos.