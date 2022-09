Se viene la sexta edición de Pulso IT, el encuentro de la tecnología

Pulso IT, el evento que reúne a los principales exponentes del mercado tecnológico del país, se realizará de manera 100% presencial los días 28 y 29 de septiembre en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC), Av. Figueroa Alcorta 2099. Será la sexta edición consecutiva de este encuentro anual organizado por la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (CADMIPyA).

El evento se realizará en el horario de 14 a 20, con una nutrida agenda de charlas, presentaciones, paneles y espacios de interacción para los miembros de la industria IT y el público. Los asistentes podrán conocer la actualidad y el futuro del mercado tecnológico gracias a una propuesta única que permite el contacto directo con grandes marcas y expertos del sector y que estará dividida en espacios:

La Voz de los Líderes: los principales fabricantes darán charlas de 20 minutos que condensan su visión del mercado y sus proyectos.

Paneles: se dedicarán a las temáticas de mayor interés para la industria IT, con la participación de importantes marcas de cada rubro y con la moderación de especialistas. Los paneles temáticos serán: Fabricación nacional, Gaming, Ciberseguridad e Infraestructura.

Charlas: serán presentaciones de 45 minutos en las que diversos fabricantes abordarán cuestiones tecnológicas y de mercado como la movilidad sustentable, el diseño de redes inalámbricas y el futuro del almacenamiento y las memorias, entre otras.

Pulso IT Talks: "En el marco de un desafiante contexto para la actividad, Pulso IT contará con disertaciones de reconocidos economistas. El miércoles 28, el periodista y economista Maximiliano Montenegro brindará su charla 'Proyecciones, certezas e interrogantes del escenario 2022/2023'. El jueves 29 será el turno de Emmanuel Álvarez Agis, consultor y ex viceministro de Economía, quien realizará su exposición 'Coyuntura y futuro de la economía argentina'.

La novedad ese día, también en la Sala A, será una charla de 'Fútbol, Humor y Selección', a cargo de Luciana Rubinska y Sebastián Wainraich, palpitando la previa del Mundial de Qatar 2022", adelantó Gustavo Geldart.

Se espera que asistan más de 10 mil personas a Pulso IT. La registración para ser parte de esta sexta edición, de entrada libre y gratuita, ya se encuentra abierta en www.pulsoit.com. Entre las marcas que estarán presentes en esta sexta edición, se encuentran: Samsung, Brother, Pantum, APC, Lenovo, Primus, Nexxt Solutions, Klip Xtreme, Forza Power Technologies, Logitech, Epson, Jabra, Crucial, Adata, Moonki, Ezviz, Shenlong, PNY, Vertiv, CX, Cambium Network, Grandstream, G-Fast, 3NStar, PCBOX, NSX, Fiberhome, Qnap.

Los premios IT Partner Awards

Durante la sexta edición de Pulso IT se entregarán premios en las siguientes categorías: 1. Partner del año Software y Servicios Cloud 2. Partner del año en Data Center y Energía (podría ser Infraestructura) 3. Partner del año en Soluciones de Ciberseguridad 4. Partner del año en Impresión y Digitalización de Documentos 5. Partner del año en Video Colaboración y Soluciones para Teletrabajo 6. Partner del año en Gaming 7. Partner del año en Hardware (venta de PCs, Notebooks y Accesorios) 8. Reseller del año

“Es un orgullo y un honor asegurar que Pulso IT es el principal punto de reunión del mercado tecnológico en la Argentina y concentra en el mismo lugar a los principales fabricantes del mercado IT mundial, a distribuidores mayoristas de informática, resellers de tecnología y tomadores de decisiones del mercado corporativo”, aseguró Gustavo Geldart, socio en Distecna y LicenciasOnLine, y responsable de la organización de Pulso IT en CADMIPyA, quien subrayó: “Estamos en condiciones de afirmar que tenemos 60 empresas trabajando, haciendo networking, y generando nuevos negocios junto a los diferentes actores del ecosistema de la tecnología durante los dos días”

“Pulso IT es el evento clave para conocer hacia dónde van la industria y el mercado, tanto a nivel local como global. Concentra la presencia de marcas líderes, mayoristas y resellers, además de los últimos productos y tecnologías”, dijo Sergio Airoldi, vicepresidente de CADMIPyA y CEO de Air Computers, y agregó: “Este año, volvemos a la presencialidad plena, lo que es fundamental para potenciar los vínculos y las conexiones de negocios. La interacción comercial cara a cara, que resulta decisiva para marcas, canales y distribuidores, se había perdido a causa de la pandemia y hoy es muy valorada”

“A esta nueva edición la definimos como una experiencia única, y como año a año, se da en un contexto siempre variable. Vamos a desarrollar más espacios de networking para seguir fortaleciendo a la industria”, sostuvo Alejandro Boggio, presidente de CADMIPyA y gerente general de Microglobal.