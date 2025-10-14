¿Se viene un dolor de cabeza para la agroexportación?: el gremio amenaza con un paro

El secretario general de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, le habló a cámaras patronales. Si no conceden un aumento que lleve el salario mínimo inicial a $2.344.728, el gremio iniciará una huelga nacional. Los detalles.

«Las empresas volvieron a decir que quieren calcular el salario según la inflación y por eso hicimos una huelga y nos dictaron la conciliación obligatoria», explicó el dirigente en declaraciones a AM770.

Aceiteros activan su advertencia

El dirigente fue contundente sobre los próximos pasos: “Esa conciliación vence a principios de noviembre. Si no logramos el aumento que pedimos vamos a ir a una huelga porque lo que estamos pidiendo es lo que necesita cualquier trabajador del país para vivir dignamente».

El cálculo del gremio se basa en la definición constitucional y legal del Salario Mínimo Vital y Móvil, que debe cubrir las nueve necesidades básicas: alimentación, vivienda, educación, vestuario, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

Una propuesta "insuficiente y provocadora"

La semana pasada, la Federación Aceitera ya había calificado la propuesta de las cámaras patronales como “insuficiente y provocadora”. Denunciaron que «se trata del mismo sector que acaba de recibir un beneficio extraordinario de 1.540 millones de dólares» tras la baja de retenciones del Gobierno.

«Frente a esa apropiación de renta extraordinaria, la respuesta patronal resulta vergonzosa», afirmaron. Y agregaron que, incluso si aceptaran el aumento que pretende el gremio, «el impacto sobre ese costo sería nulo», ya que el costo laboral se redujo en 2024.