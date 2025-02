Se viene otro taller en Rosario para conseguir trabajo rápido y tener muy buen sueldo

Con el objetivo de seguir capacitando a personas para que puedan encontrar una rápida oportunidad laboral, y ganar muy buenos salarios, Jupi Digital vuelve a realizar un taller y esta vez en el centro de Rosario. Será gratuito, presencial y se llevará a cabo el próximo sábado, de 9.30 a 12.30.

Desde la startup, que viene creciendo a paso firme, comentaron que para participar de la iniciativa se requiere previa incrispción (https://go.jupidigital.com/seminario-rosario-feb-2025), ya que debido al éxito que vienen teniendo la convocatoria suele ser muy alta, incluso superando no solo las expectativas sino también la capacidad de los lugares.

En Jupi Digital, acompañan a las empresas en su proceso de transformación digital, entendiendo que la capacidad de leer y aprovechar la información es determinante para ganar ventaja competitiva. “Una organización que integra el Análisis de Datos en sus operaciones puede optimizar procesos, reducir costos y mejorar la experiencia de sus clientes, situándose un paso por delante de su competencia”, destaca el Soft Skills Teacher del Bootcamp de Jupi Digital, Mauro Zadunaisky.

“Mucha gente sabe que esta disciplina está en pleno auge y por eso los talleres que hacemos nosotros atraen tanto: son gratuitos, la gente viene predispuesta para aprender y no hay tantas personas que se dediquen a la educación en este ámbito; la mayoría que sabe de análisis de datos se dedica a trabajar (porque hay mucha demanda) y pocos se dedican a educar”.

Los talleres de Jupi Digital siempre presentan una gran convocatoria.

Modalidad del taller

El Seminario que realiza Jupi Digital consta de dos partes bien marcadas. La primera mitad Se abordan los aspectos técnicos, mostrando cómo es un proceso de análisis de datos, cómo se hace y cómo son las herramientas. “Mostramos que es fácil y lo puede hacer cualquiera porque todo aquel que sabe manejar un Excel puede aprender a manejar estas herramientas”, comentó Zadunaisky.

Ya en la segunda mitad se analiza el mercado: tipos de empresas que están contratando analistas de datos, cuánto ganan, cómo son las estrategias para conseguir trabajo en esta industria, qué habitualmente se trabaja remoto, qué depende del departamento de tecnología, cuáles son los rangos salariales, etc. Una particularidad: suele ser una carrera que no tiene techo salarial. “Básicamente, nos dedicamos mucho a conversar sobre la inserción laboral en esta disciplina para que no quede solamente en una charla técnica sobre cómo aprender a analizar datos y nada más”, remarcó.

El crecimiento de Jupi Digital es notorio y los resultados también. De hecho, 1 de cada 3 alumnos que comienza, llega por recomendación de alguien que ya ha pasado por la iniciativa.

“Las personas dicen que les cambió la vida, o sea, imagínate para un ingeniero industrial lo que representa tener que ir todos los días a la planta, a estar de repente trabajando remoto en su casa o en una disciplina que le gusta y que disfruta. Eso es en general lo que nos dan como feedback, el cambio de vida que han hecho gracias a un trabajo de mejor calidad”.

“Todas las personas que se han dedicado a buscar trabajo, lo han conseguido. La gran mayoría han conseguido trabajo en un promedio de tres meses; lo máximo que se ha demorado una persona en conseguirlo fueron siete meses, pero a veces consiguen trabajo mientras están cursando el Bootcamp o ni bien terminan de cursado”, destacó. Y agregó: “Tenemos una buena red de contactos en empresas donde los presentamos porque entendemos que la clave es el proceso de inserción laboral”.

