¿Se viene una fuerte baja de tasas?: detalles de la jugada del equipo económico

El gobierno nacional lanzó una estrategia con vistas a liberar liquidez en el mercado interno con el objetivo de crear condiciones para una importante baja de las tasas de interés en pesos a partir de noviembre de 2025. La definición parte del entendimiento de que hasta ahora el costo del dinero en moneda local opera en niveles muy elevados, lo que frena el crédito al sector privado, la inversión y el consumo.

Según analistas y documentos recientes, la clave estará en que el mercado perciba que la política monetaria y la gestión financiera pública pasan de operar en “modo contención” a abrir una fase de moderación de tasas. En ese contexto, Caputo —ministro de Economía— ha impulsado medidas de rollover, emisión selectiva y reducción de tasas implícitas en la deuda pública para aliviar la presión de las plazas de dinero en pesos. Por ejemplo, en una licitación reciente sólo se logró renovar una parte de los vencimientos con tasa muy elevada, lo que refleja la tensión sobre el financiamiento en pesos.

La lógica del equipo económico es la siguiente: liberar liquidez —o más bien reducir el encaje de amortiguación del Estado sobre el mercado— crea un “colchón” de pesos que puede trasladarse a menores tasas bancarias, siempre que la inflación y el dólar mantengan estabilidad relativa. En ese sentido, un informe señala que “una reducción de las tasas hacia niveles del 30-35% anual en pesos sería coherente con el programa macroeconómico” si se modera el riesgo de devaluación.

No obstante, existen condiciones que deberán cumplirse para que esta baja se concrete de verdad. En primer lugar, la tasa de inflación debe estar en franca desaceleración; en segundo lugar, la autoridad monetaria —Banco Central de la República Argentina (BCRA)— debe estar dispuesta a acompañar con política monetaria que permita liberar espacio; tercero, debe existir previsibilidad en el tipo de cambio y política fiscal para que los agentes acepten tasas más bajas sin exigir primas de riesgo adicionales. Hasta el momento, el mercado sigue ubicando tasas muy elevadas por la incertidumbre cambiaria y de liquidez. Por ejemplo, algunas tasas en operaciones muy cortas han superado el 80% anual en pesos.

Para el sector agropecuario, esta posible baja de tasas podría representar una oportunidad para reactivar la inversión —en maquinaria, fertilizantes, mejoras de infraestructura— con menor carga financiera. Pero al mismo tiempo, deberá observarse cómo evoluciona la inflación (que erosione la ventaja de la tasa más baja) y el tipo de cambio, que para ese sector es clave.