Según los informes, Amazon Prime Video está planeando un nivel con publicidad

Amazon está en conversaciones para lanzar un nivel de Prime Video con publicidad, según un informe de The Wall Street Journal . Fuentes cercanas a la situación le dicen al medio que las discusiones aún se encuentran en las "etapas iniciales", pero que han estado ocurriendo durante las últimas semanas.

Amazon actualmente ofrece Prime Video como parte de su membresía Prime de u$s 14.99 por mes o por u$s 8.99 por mes como suscripción independiente. Los suscriptores pueden agregar otras suscripciones sin publicidad a servicios como Max, Paramount Plus y Showtime a través de Prime Video Channels.

Según los informes, Amazon está en conversaciones para agrupar el servicio de telefonía móvil como beneficio Prime

Como señaló el WSJ , Amazon actualmente está sopesando varias formas en que podría implementar anuncios en Prime Video, como mostrar más anuncios a los suscriptores Prime existentes y luego ofrecer una "opción de pagar más por una alternativa sin anuncios y otras funciones". Según los informes, las pausas publicitarias serán "cortas", pero aún no se sabe si superará los tres o cuatro minutos de anuncios por hora prometidos por Max o cuánto costará el nivel. Amazon se negó a comentar.

Tendría sentido que Prime Video ofreciera un nivel con publicidad, ya que Amazon ya está muy metido en la industria de la publicidad, que creció a $9.5 mil millones en ingresos según su informe de ganancias más reciente . Amazon también se está duplicando en Freevee, su servicio gratuito de transmisión de TV (FAST) con publicidad , al agregar contenido de Prime Video, como The Summer I Turned Pretty y A League of Their Own . Como Amazon (y casi todas las demás empresas tecnológicas) se enfrentan a despidos y condiciones económicas inciertas , un nivel con publicidad podría ayudar a Amazon a generar más dinero.

Además, el WSJ informa que Amazon está en conversaciones con Warner Bros. Discovery y Paramount para comenzar a ofrecer las versiones con publicidad de Max y Paramount Plus dentro de sus Prime Video Channels. La compañía también podría presentar una oferta por los derechos de transmisión de los juegos de la Asociación Nacional de Baloncesto cuando expiren en 2025, lo que podría reforzar su línea de transmisión de deportes, que actualmente incluye Thursday Night Football .