Seguros de indemnización: industriales santafesinos analizan un proyecto impulsado por el sector

Casi cincuenta industriales de diferentes regiones de la provincia de Santa Fe participaron de una charla debate sobre el proyecto "Mochila Argentina", organizada por la Unión Industrial Región Rosario, junto a FISFE. Del encuentro, también participaron representantes del arco sindical y el Secretario de Industria de Santa Fe, Claudio Mossuz.

La disertación estuvo a cargo del titular de TN Platex, Teddy Karagozián. La iniciativa cuenta ya con el beneplácito de diferentes sectores políticos, gremiales e institucionales.

“La Mochila Argentina es una mejora para el empleado. No es un fondo, sino un seguro. Y no es de desempleo, sino de indemnización. No es para quien no tiene empleo, sino para quien sí lo tiene. Y que si lo pierde, pueda tener este seguro. Desde que se instala, el empleado es dueño de su indemnización, que podrá cobrar completa y que se traslada junto con el trabajador, si cambia de empleo”, explicó Karagozián.

Los presentes coincidieron en que la charla de hoy fue un primer paso para empezar a debatir el proyecto en la provincia. Y apelaron a seguir instalando el debate.

Karagozian fue invitado a contar del proyecto en un encuentro de Adimra, hace algunos días, cámara que nuclea a los metalúrgicos. “Es una idea innovadora y de desarrollo de cómo generamos más y mejores puestos de trabajo, hace 11 años que el empleo no crece”, aseguró en la presentación Marcela Rauzi, de Adimra Joven.