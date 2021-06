Semana de negocios y economía: las elecciones marcan el ritmo en la toma de decisiones de gobiernos y empresarios

Lo ocurrido en la semana sobre el monotributo y las últimas decisiones en la Cámara de Diputados. La Provincia exime de Ingresos Brutos a los sectores afectados. Más TGI para viviendas ociosas. Llega Súper Cerca. Discusiones con industriales. Televisores fabricados en Rosario. Datos del Indec. Revitalizar el centro. Empresas biotecnológicas locales en escena, otra vez.

Marcha atrás

El gobierno nacional retrocedió con el cobro retroactivo del monotributo, después de que la polémica creciera. El proyecto de ley que ingresó en la Cámara de Diputados incluye la eliminación de la deuda acumulada entre enero y junio, el pago en cuotas sin interés de deudas anteriores y una suba de la facturación anual a $3,5 millones para la escala más alta.

Rebaja de la tarifa de gas

Por otra parte, la Cámara de Diputados también le dio media sanción al proyecto de ley que reduce las tarifas de gas en las “zonas frías” o de bajas temperaturas del país. Los legisladores santafesinos incluyeron en la negociación el sur santafesino. Beneficiará al 90% de los usuarios residenciales de Santa Fe e impacta en 380.143 usuarios en Rosario. Pasó al Senado.

Eximición de Ingresos brutos

El gobierno provincial envió el jueves a la Legislatura santafesina un proyecto de ley para eximir del pago de Ingresos Brutos a los sectores más afectados por las restricciones. Dentro de la excepción entran los sectores gastronómicos y los sanatorios, a los cuales también se los exime del impuesto inmobiliario. En total figuran 20 rubros.

Más TGI a viviendas ociosas

En el Concejo Municipal se reactiva un proyecto para aumentar hasta un 50% la Tasa General de Inmuebles (TGI) de las viviendas desocupadas por 6 o 12 meses. El objetivo es que haya más posibilidades de alquiler en la ciudad. Para determinar si es ociosa se buscará medir el consumo eléctrico mínimo. Críticas de la oposición.

Llegó Súper Cerca

Esta decisión parece un punto de inflexión del gobierno porque de 2.200 productos con Precios Máximos se pasa uno de 70 con “Súper Cerca”, aún cuando la inflación no afloja del 4%, mayo estaría en 3,8%. Las industrias proveedoras venían presionando fuerte.

El gobierno no quería una corrida de precios más adelante, pero seguramente esta decisión conllevará que en los próximos meses se sigan notando aumentos.

Los supermercadistas locales no ven que pueda extenderse en el tiempo esta iniciativa.

La grieta entre industriales

Una presión empresarial al gobierno también comienza a llegar con fuerza con el cambio de la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), que tiene a Daniel Funes de Rioja como nuevo dirigente, secundado por Miguel Ángel Rogríguez, de Sinteplast.

Santa Fe sigue sosteniendo su representación a través de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), Guillermo Moretti ocupará la vicepresidencia y Walter Andreozzi una vocalía.

En la junta directiva continuará Mariano Ferrazzini, incorporándose Ramiro Hounau en el Comité de Encuadramiento. La pata santafesina había apostado fuerte por otra conducción y perfil.

Las empresas alimentarias han podido consensuar con el gobierno la canasta de Súper Cerca, pero aún queda solucionar los problemas a los que se enfrenta la industria: la presión tributaria, el Impuesto a la Riqueza, aumento en Ganancias y bienes personales. Desde la UIA también plantean ponerle un freno a la ley de Etiquetado.

Rosario no sólo ve por TV, los produce

Este viernes anunciaron que fabricarán televisores en Rosario, hecho inédito hasta el momento. Fue luego de una reunión entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el secretario de Industria de Santa Fe, Claudio Mossuz, y representantes de la empresa local Quality Systems. El objetivo inicial es fabricar 3.500 televisores por mes y para eso sumarán personal. Se trata de un ambicioso plan y sin los beneficios fiscales de Tierra del Fuego.

Más biotecnológicas locales también son noticia

Una empresa que nació como spin-off del grupo Bioceres apuesta a crecer dentro y fuera del país. Sistema de Aceleración Biotecnológico Empresarial para Rosario y su Región SRL (Saberr) es una empresa local que inaugurará una nueva planta industrial para producir agroinsumos ubicada en 3 de febrero al 4300, en Rosario. Esto surge de un acuerdo con la firma Indrasa Biotecnológica S.A., ubicada en Río Cuarto. En marzo abrieron “Blu”, su filial en España.

Otra biotecnológica local, El Albardón, logró incrementar su producción y liderar en 2020 el ránking argentino de exportación de esterificados. Esto fue a partir de una inversión de u$s3,5 millones. Principalmente, tiene como destino Europa y ahora busca incrementar 15 veces la cantidad comercializada.

Por otro lado, AgriRed es una startup argentina que cuenta con más del 45% de las empresas habilitadas para comercializar insumos para el agro. Apuesta al mercado brasilero como “AgriAcordo”. Es un mercado electrónico en el que empresas mayoristas de semillas, fitosanitarios y fertilizantes, se registran para comprar y vender estos productos.

Bioceres debe esperar más por el HB4 en Brasil

La Comisión Técnica de Bioseguridad (CTNBio) de Brasil decidió postergar, para el 4 o 5 de agosto, la decisión de la liberación comercial del trigo transgénico. La semilla con tecnología HB4 creada por la empresa Bioceres será evaluada por una comisión de Ambiente. Está decisión se encuentra en manos de Brasil por ser el mayor comprador.

Sin embargo, en Canadá ya se autorizó el cultivo comercial de soja HB4 tolerante a la sequía y aumentará su potencial productivo.

Industria y construcción con signo de interrogación

Siguiendo con la industria, según los datos del Indec, creció por sexto mes consecutivo, 0,3% en abril respecto de marzo, y 55,9% interanual. Esto ubica al sector, no solo por encima de los niveles de pre pandemia, si no también respecto de abril del 2020. Las subas que más incidieron dentro de los diferentes rubros fueron las de industrias metálicas básicas (+167,4%), productos minerales no metálicos (+266,5%) y la industria automotriz (+756,5%).

Los datos de Fisfe son un poco menos alentadores alentadores: la actividad industrial santafesina acumuló en el primer cuatrimestre un incremento del 27,6% en relación al mismo período de 2020. En abril la actividad del sector mostró una mejora interanual del 49,7%.

El Indec también informó que la construcción culminó el primer cuatrimestre con un crecimiento acumulado del 70,9% interanual, a pesar de haber bajado un 2,2% en abril respecto de su mes anterior.

Revitalizar las galerías y el centro

La problemática sobre qué hacer para revitalizar la vida comercial en el centro de Rosario sumó un nuevo capítulo.

El concejal, Eduardo Toniolli, propuso un proyecto para la “recuperación” de las galerías del centro de la ciudad. Hay distintas iniciativas dependiendo la galería y el nivel de desocupación que cada una tenga. Una propuesta consiste en canjear las deudas fiscales de los titulares por sesiones de uso por parte del municipio para que los espacios vacíos sean ocupados por emprendedores y productores. También está la opción de que la Municipalidad brinde beneficios tributarios (como TGI o Drei) para que los comercios se instalen con menores costos. Desde Juntos por el Cambio, Carlos Cardozo, salieron a cruzar fuerte porque no quieren un “Estado inquilino”.

Por otro lado, Falabella finalizó todos sus negocios en Rosario y ya se pueden ver las persianas cerradas en Córdoba y Sarmiento. Las tarjetas de CMR Falabella pasarán al Banco Columbia donde podrán continuar como clientes o optar por el plan de retiro diseñado para este proceso. Un grupo de ex empleados abrirá una cadena de churros sobre la peatonal entre San Martín y Maipú.

Sigue la novela Vicentín

El juzgado comercial que interviene en el concurso de acreedores de la cerealera Vicentin, a cargo del Juez Fabián Lorenzini, rechazó el pedido de los acreedores y ratificó la valuación de sus activos en un monto de 1.253 millones de dólares. Y en Rosario también frenan la posible venta Arsa, una empresa del grupo.