Sequía: el campo amenaza con ir a la Justicia para exigir la eliminación de retenciones

Con una pérdida estimada del 14% en la cosecha de maíz y del 11% en la de soja proyectada hace un mes, el campo comenzó a insistir con la eliminación de retenciones por la sequía. No descarta ir a la Justicia.

“Las retenciones desde el 1º de enero deben ser de 0%. No deberían existir. Hay un vacío legal, ya que no puede haber tributo sin ley, y ley no hay. Los legisladores deber ir a su ámbito de trabajo y legislar al respecto”, comenzó diciendo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Agregó que una vez que se termine la feria judicial, “veremos qué camino tomar”.

Desde la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios también cuestionaron este cobro. “Conocidas las primeras cifras de las consecuencias que dejará la sequía, vemos que no se soluciona ampliando solamente el Fondo de Emergencia Agropecuaria”, señalaron mediante un comunicado. El foco está puesto en que los derechos de exportación se vencieron el 1 enero y, por lo tanto, desde entonces son inconstitucionales.

También pidieron por una unificación del tipo de cambio y una reforma impositiva donde el Estado recaude sobre las ganancias y no sobre el bruto producido. Advirtieron que en las actuales condiciones, sequía mediante, “muchos pequeños productores caerán”.

Pero desde el Gobierno rechazaron de plano estas solicitudes. “No forma parte de la agenda del Gobierno y tampoco de la de este ministerio”, respondió el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, al ser consultado al respecto.