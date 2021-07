Sexta jornada del trigo en alza con el maíz igual y la soja dispar

El Mercado de Chicago finaliza la jornada con ganancias para el trigo, el maíz se mantuvo y la soja quedo con saldo dispar. La soja quedo en US $528, el maíz se mantuvo en US $225 y el trigo, por sexta jornada consecutiva, aumentó casi un 2% llegando a los US $261. Los futuros agropecuarios de Matba Rofex cerraron en US $340.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) explican la soja culmina con saldo dispar, registrando caídas en sus contratos con vencimientos más cercanos mientras que las posiciones más largas finalizaron con leves ganancias. Al igual que lo ocurrido con el maíz, la ausencia de precipitaciones en los pronósticos para las próximas dos semanas en las principales regiones productoras del medio-oeste norteamericano podría afectar el desarrollo de los cultivos, que se encuentran próximos a ingresar a un período crítico.

En cuanto al maíz, los futuros cierran con leves ganancias en sus posiciones más lejanas a medida que la ausencia de lluvias en los pronósticos para los próximos 15 días en el Cinturón Maicero amenaza al desarrollo del cultivo. Además, las ganancias registradas en el mercado de trigo propiciaron un efecto contagio y dieron soporte a las cotizaciones de los granos amarillos.

Por su parte, el trigo continúa su senda alcista y cierran la sexta jornada consecutiva con ganancias luego de que un clima adverso en los principales países productores generase preocupaciones respecto de la oferta global del cereal. A la a sequía que afecta al trigo de primavera en EEUU se le suman, por un lado, lluvias en el oeste europeo que podrían afectar la calidad del trigo y demorar la cosecha, y por el otro, la falta de agua que afectó a algunas regiones de Rusia, lo cual redujo los rindes proyectados para la campaña.

Desde Fyo informan que en el mercado local, se informó la comercialización interna hasta el 14 de julio. Se registró un importante incremento en la comercialización de maíz y por el lado de la soja y el trigo, ambos registraron un descenso intersemanal respecto al dato informado anteriormente.