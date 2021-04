Exportaciones: siete de cada diez dólares provienen de las cadenas agro

Para el año 2020, las cadenas agroindustriales (CAI) generaron un total de u$S 38.055 millones en concepto de exportaciones. Es así que, 7 de cada 10 dólares por exportación provinieron de las cadenas agro, explicando el 69% de las exportaciones argentinas para dicho período. Estas cifras surjen del estudio semestral “Monitor de Exportaciones Agroindustriales”, de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

Según el informe, del total de exportaciones de las CAI, se generaron: 68,3% en las cadenas granarias, 16,5% en las economías regionales, 9,6% en carnes, 3% en lácteos, 2,6% en otros. Además, destacó que en base a los 20 complejos seleccionados, que explican el 93% de las exportaciones agroindustriales, se puede destacarlos resultados que se muestran a continuación.





Para 2020 en cuanto a inserción internacional y la posición de Argentina en el mundo se pueden esbozar cuatro clasificaciones:

Alta inserción internacional y alta participación en las exportaciones mundiales: en este cuadrante se destacan la harina de soja, las legumbres, el maní, el maíz y peras. Representan productos en donde Argentina exporta una parte sustancial de su producción (más del 59%) y el país es uno de los principales exportadores mundiales. En todos los productos mencionados está entre los primeros 3 exportadores. •

Alta inserción internacional, pero baja participación en las exportaciones mundiales: en este cuadrante se encuentra el té, el limón, cebada y, más cercano a la media el pesquero, trigo y girasol.

Baja inserción internacional, pero alta participación en las exportaciones mundiales: el complejo yerba es el principal exponente de este cuadrante, aunque también incluye a la carne ovina y vacuna y, el complejo forestal. •





Baja inserción y baja participación en el mercado: los complejos porcino y avícola son los más representativos de este segmento. En este cuadrante también se encuentran los complejos de las manzanas, uva, arroz y lácteos. Este último grupo exporta entre un 20% y un 50% de su producción, por lo que la baja inserción internacional es sólo relativa al resto de los complejos seleccionados.

El informe también señala que durante 2020, Argentina exportó a más de 160 países y regiones, los diferentes productos de las CAI seleccionadas. La concentración de destinos, es decir el acumulado en los principales cinco países de destino de cada complejo, fue en promedio del 66,2%.

Por encima del promedio se encuentran complejos que tienen una mayor concentración en sus principales destinos, mostrando mayor dependencia de una cantidad reducida de países. Según el Monitor, entre estos figuran los complejos regionales de yerba, té, peras y manzanas, limón y arroz, a los que se le suman las carnes (porcino, bovino y ovino) y, los complejos del trigo y cebada.

Por debajo del promedio, se pueden identificar complejos con mayor diversificación de destinos, lo que le genera una menor dependencia para la colocación de sus productos en el mercado internacional. Se encuentran: el complejo avícola, complejo pesquero, de la uva, legumbres y forestal, maní, maíz, soja y girasol.

Balance y perspectivas 2021

Por último, el analísis precisó que a lo largo de todos los complejos seleccionados, se destacaron Brasil, China, EE.UU. y Vietnam como compradores centrales de las exportaciones agroindustriales argentinas, por lo que es de relevancia darle seguimiento a la salud de sus economías y profundizar las relaciones.

"En cuanto a la balanza comercial argentina, para el 2020 alcanzó un superávit de u$s 12.528 millones, presentando una caída del 22% interanual. Por rubro, las cadenas agroindustriales, minería y el rubro combustibles y energía,son los únicos con superávit comercial, sin embargo, el de estos dos últimos es mínimo, siendo u$s 30.974 millones en el caso de las CAI, u$s 474 millones en minería y u$s 149 millones en combustibles y energía", afirmaron desde Fada.

Es por esta situación que puede decirse que las exportaciones agroindustriales, al presentar un superávit, financian los saldos comerciales deficitarios de los restantes rubros (textil, química y conexos, electrónica, maderera, maquinaria nuclear e industrial y transporte).

En cuanto a las perspectivas de las exportaciones de cara 2021, el estudio indicó que, respecto a 2020, son en términos de demanda internacional positivas; en competitividad cambiaria son negativas; en oferta exportable son de neutrales a negativas; mientras que en precios son positivas.