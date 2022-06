Sin lluvias a la vista, la siembra de trigo podría sufrir recortes importantes en la Zona Núcleo

“El déficit hídrico es grave”, así sintetizan desde la Bolsa de Comercio de Rosario el panorama incierto que afronta la Zona Núcleo. Incluso, hasta en el sur de Santa Fe, que venía con mejores recargas, los suelos tienen 20% menos de agua útil que un año atrás.

Hace un año la siembra arrancaba con todo el potencial agroclimático, óptimas condiciones de humedad y gran actividad de sembradoras. Este año las sembradoras están a la espera. En Bigand están paralizados y advierten que por la falta de agua esta campaña va a haber un 35% menos de trigo: “podría caer hasta el 40%”, agregan.

"La mayoría de los productores tienen semilla de ciclo intermedio-largo por lo que si las lluvias no ocurren pronto no sembrarán. Deberían incurrir en el gasto extra de semillas de ciclos cortos y el stock no está garantizado. En el este cordobés el déficit hídrico es del 20 y el 30% respecto a 2021. Allí el recorte de superficie podría llegar al 60%. El centro-sur de Santa Fe y el noreste bonaerense tienen la menor diferencia porcentual de agua útil respecto a un año atrás (-10%).

Sin embargo, en Carlos Pellegrini y en El Trébol también detuvieron la siembra a la espera de lluvias. La fecha de siembra de las variedades de ciclo largo caduca esta semana y analizan cambiar por ciclos más cortos. En El Trébol esperan precipitaciones en el corto plazo que les permita sembrar el 30% que les resta y de esta manera poder mantener la misma superficie triguera que la campaña anterior.

Falta mucho

Faltan 600.000 ha para completar la intención de 1,42 M ha en la región, pero la falta de agua pone en jaque a casi la mitad de la superficie. Se avanza donde todavía resta algo de humedad superficial.

La siembra se adelantó 25 % esta semana y totaliza un 55%. Sin embargo, la situación está dominada por la lentitud y la cautela. En el centro-sur de Santa Fe la siembra está detenida en el 75% de los lotes a la espera de precipitaciones y el extremo sur lleva sembrado el 40% de la superficie.

La preocupación por la falta de agua adelantó la siembra en el este de Córdoba, que lleva un progreso del 90%, pero el déficit hídrico pone en riesgo los lotes que restan. “Vamos a esperar una lluvia hasta el 15 de junio, sino cambiaremos de cultivo”, alertan.

En el noreste bonaerense hay posibilidades de seguir sembrando. Allí se implantó el 30%. Pero hacia el noroeste, el déficit comienza a arrinconar las posibilidades del cereal.

Sin agua en los próximos días

El ingreso de otro frente de aire frío y seco aleja la posibilidad de lluvias sobre la región en los próximos días. Los modelos probabilísticos muestran que deberemos esperar hasta la segunda quincena de junio para recibir algún alivio pluvial. Pero la tendencia continúa favoreciendo al extremo noreste del país. Como si fuese poco, se consolida la influencia de tres periodos seguidos de enfriamiento del Pacifico Ecuatorial Central en niveles Niña. La condición actual de los perfiles hace que probablemente la actual sea la campaña fina que se inicia con las peores condiciones de humedad edáfica.