Soja: cae fuerte en Chicago mientras el maíz acompaña la tendencia

El precio de la soja tuvo fuertees caídas, y bajó hasta los US$ 518 la tonelada en el mercado de Chicago. Mientras que a mediados de mayo llegó a superar los US$ 605. Por consiguiente, también acompaña el maíz esta tendencia.

Operadores citan la mejora en la perspectiva climática para los Estados Unidos en la nueva campaña. Esto también presiona al maíz, que cae 3,4% a US$ 256.

Se suman los rumores sobre un cambio en la política de biocombustibles que podría aliviar a las refinerias pero que el mercado de granos ve con temor por el peso del sector en la demanda.

Una fuerte suba del dólar en Estados resta competitividad a los suministros del país del norte cuando Brasil acelera la exportación de la reciente campaña.

"Los meteorólogos siguen buscando lluvias y temperaturas más frescas temperaturas este fin de semana, mientras que el clima seco y caluroso prevalece en el noroeste del medio oeste de Estados Unidos hasta entonces", dijo Tobin. Gorey, director de estrategia agrícola en Commonwealth Bank of Australia. "Ese patrón climático es la fijación del mercado por ahora".

El trigo también cae, un 1,42% a US$ 240, por el contagio del resto de los commodities agrícolas. Se suma un aumento en las exportaciones de trigo de Rusia, Ucrania y Kazajstán en 2021/22 que mostró una encuesta de Reuters. Esto se ve apuntalado por las altas cosechas y existencias, así como una mayor demanda mundial.

El grupo de países que exporta su trigo principalmente a través del Mar Negro a los clientes de África y Oriente Medio, se enfrenta a competencia, ya que las perspectivas para la cosecha de este año también son buenas en la Unión Europea.

En el panorama de mercados, la Bolsa de Comercio de Rosario destaca que las nuevas proyecciones de exportaciones totales se ubican en US$ 67.620 millones, US$ 1.000 millones menos que la estimación del mes anterior por la caída recientes de los commodities. Con una variación anual estimada del 23% (US$ 12.700 más que en 2020). En Argentina se comercializó el mayor volumen de maíz de la historia. En trigo y soja las compras se encuentran en línea con los años anteriores.

El Valor Bruto de la Producción de los principales granos alcanzaría esta campaña US$ 30.000 millones, US$ 3.700 millones más que en la 2019/20, a pesar de que la caída productiva sería del 7,5%.