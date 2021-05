Soja: cierra la semana con precios alcistas en los mercados

En la tarde de hoy el mercado de granos presentó valores de compras alcistas por soja, y una amplia variedad de ofertas de compras por los cereales.

Mercado de Chicago

En el Mercado de Chicago, todos los futuros cerraron con subas.

Los futuros de soja cerraron con ganancias, debido a las fuertes subas en el mercado de los aceites vegetales, los contratos de maíz ajustaron con subas, ante la ajustada oferta disponible, y los futuros de trigo finalizaron con alzas, impulsados por compras técnicas.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 360/t.

Valores Finales

- Por soja, U$S 360/t por fijaciones, y entrega Noviembre.

- Por trigo, U$S 230/t contractual, y U$S 228/t entrega Noviembre.

- Por maíz, U$S 240/t contractual, y U$S 245/t Septiembre.

- Por girasol, U$S 430/t disponible, y U$S 350/t Diciembre.

- Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.

Por Luis Ciucci

En este contexto, fue una semana de grandes subas para la soja por varios factores. Los precios del maíz y de la soja volvieron a negociarse en alza hoy en la Bolsa de Chicago y prolongaron así una escalada que ya los ubicó en lo más alto en ocho años y que cada vez los pone más cerca de los récords históricos. En efecto, la posición más cercana del cereal en la plaza estadounidense ganó US$2,46 y cerró con un valor de 299 dólares por tonelada, frente a los 327,25 dólares del 21 de agosto de 2012, la vigente mayor marca, mientras que la oleaginosa sumó US$8,63 y se cotizó a 589,92 dólares, contra los 650,74 dólares alcanzados el 4 de septiembre del mismo año, informó La Nación entre semana.

En lo que va del 2021 el maíz acumula un alza del 56,9% y la soja, del 22,1%, frente a los 190,55 y a los 483,26 dólares por tonelada vigentes al cierre de 2020, respectivamente, pero las ganancias se disparan hasta el 146,8 y hasta el 84,5 por ciento respecto del 7 de agosto pasado, hito inicial de la tendencia positiva del mercado, cuando las pizarras marcaron 121,16 y de 319,76 dólares por tonelada para el cereal y para la oleaginosa.

La relación muy ajustada entre la oferta y la demanda de ambos granos en Estados Unidos, cuando restan cerca de cuatro meses para la entrada de las nuevas cosechas y cuando los respectivos saldos exportables están agotados, es el principal fundamento para la extensa racha positiva. La fortaleza de la demanda es tal que precios que se consideraban límites para racionar el apetito de los compradores no hicieron mella y tanto aceiteras, como consumos y productores de etanol renuevan a diario sus pedidos, temerosos de quedarse sin mercadería."