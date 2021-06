Soja: fuerte caída del precio internacional que rompe el piso de los 500 dólares

El precio de la soja se desplomó este jueves en Chicago en una jornada en el que las caídas dominaron el mercado de granos. Retrocedió cerca de 45 dólares la tonelada y rompió el piso de los 500 dólares para ubicarse 487 en la posición julio. Por su parte, el el maíz cayó 15,7 dólares la tonelada a US$ 249 en el contrato más próximo.

En la Argentina, el precio de la soja en el mercado de futuros del Matba Rofex también cayeron los valores de los contratos casi 5%.

Operadores citan la mejora en la perspectiva climática para los Estados Unidos en la nueva campaña.

Se suman los rumores sobre un cambio en la política de biocombustibles que podría aliviar a las refinerías estadounidenses pero que el mercado de granos ve con temor por el peso del sector en la demanda.

Una fuerte suba del dólar en Estados resta competitividad a los suministros del país del norte cuando Brasil acelera la exportación de la reciente campaña.

"Los meteorólogos siguen buscando lluvias y temperaturas más frescas temperaturas este fin de semana, mientras que el clima seco y caluroso prevalece en el noroeste del medio oeste de Estados Unidos hasta entonces", dijo Tobin. Gorey, director de estrategia agrícola en Commonwealth Bank of Australia. "Ese patrón climático es la fijación del mercado por ahora".

El grupo de países que exporta su trigo principalmente a través del Mar Negro a los clientes de África y Oriente Medio, se enfrenta a competencia, ya que las perspectivas para la cosecha de este año también son buenas en la Unión Europea.

En el panorama de mercados, la Bolsa de Comercio de Rosario destaca que las nuevas proyecciones de exportaciones totales se ubican en US$ 67.620 millones, US$ 1.000 millones menos que la estimación del mes anterior por la caída recientes de los commodities. Con una variación anual estimada del 23% (US$ 12.700 más que en 2020). En Argentina se comercializó el mayor volumen de maíz de la historia. En trigo y soja las compras se encuentran en línea con los años anteriores.

El Valor Bruto de la Producción de los principales granos alcanzaría esta campaña US$ 30.000 millones, US$ 3.700 millones más que en la 2019/20, a pesar de que la caída productiva sería del 7,5%.

Comentario de la plaza local, por Luis Ciucci

En la rueda del jueves, en la plaza local de operaciones se presentó un mercado con reducciones considerables tanto en el dinamismo comercial, así como también en las cotizaciones de los granos. El mercado local se vio fuertemente influenciado por las fuertes caídas que se dieron en el mercado de referencia de Chicago. De esta forma, se contó con un menor número de compradores realizando ofrecimientos abiertos de compra y se tuvo una menor cantidad de posiciones abiertas entre los diferentes granos. A diferencia de los mercados del trigo y del maíz, el mercado de la soja logró mantener el horizonte de posibilidades de entrega, mientras que los primeros tuvieron recortes considerables en sus posiciones abiertas.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 272.656 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.471.695 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

Mercado de las oleaginosas

SOJA

En la jornada de hoy, las elevadas caídas en las cotizaciones de la soja en Chicago se vieron traducidas en el mercado local en ofrecimientos por debajo de la rueda previa, así como también, en un menor número de compradores. Al mismo tiempo, a medida que transcurría la rueda la tendencia de precios fue bajista.

Por soja con descarga un comprador ofreció US$ 300/t, en lo que fue la mejor oferta abierta del día. Por otra parte, para las fijaciones también se ofrecieron US$ 300/t, US$ 10/t por debajo de ayer, finalizando la jornada con mayores bajas.

Por soja con entrega en el mes de julio también se ofrecieron US$ 300/t, resultando en una merma de US$ 10/t. Para entrega en agosto y septiembre las ofertas se ubicaron en los US$ 302/t, implicando una reducción similar, mientras que octubre y noviembre arribaron a los US$ 305/t. Nuevamente, no se registraron ofertas por la oleaginosa de la próxima campaña.

GIRASOL

En la jornada de hoy tuvimos ofertas por la oleaginosa con entrega disponible, así como también de nueva cosecha. Por girasol con entrega inmediata se ofrecieron US$ 340/t, resultando en una caída de US$ 60/t respecto a la jornada de ayer, con la entrega en los meses de diciembre del 2021 a enero del 2022 en US$ 300/t.

Mercado de los cereales

TRIGO

En el mercado de trigo, si bien se presentaron ofrecimientos abiertos para la adquisición de mercadería de la campaña actual y la próxima, se tuvo un recorte en el número de ofertas correspondientes al actual ciclo comercial.

Por trigo con entrega en agosto se ofrecieron abiertamente US$ 200/t, implicando una reducción de US$ 10/t respecto a la jornada previa. Mientras que para el mes de septiembre se ofrecieron US$ 195/t.

En cuanto al cereal de la nueva campaña, por trigo con entrega entre noviembre y diciembre, la oferta alcanzó los US$ 190/t sin variaciones respecto al miércoles. Esta misma oferta fue realizada para enero y febrero del 2022, similarmente sin cambios entre jornadas.

MAÍZ

En el mercado del maíz se presentó una caída considerable en el dinamismo comercial, destacándose principalmente la ausencia de ofertas abiertas para la compra de maíz de la próxima cosecha, mientras que se mantuvieron únicamente dos posiciones abiertas para la concertación de negocios de la actual campaña.

Por maíz con entrega inmediata, la mejor oferta de la jornada alcanzó los US$ 180/t, resultando en una merma de US$ 5/t entre ruedas. Por otra parte, la entrega entre noviembre y diciembre del corriente año se ubicó en US$ 180/t implicando una caída de US$ 15/t respecto al miércoles.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.