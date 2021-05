Soja: fuertes subas en el mercado por la baja disponibilidad

Los precios futuros de la soja, el trigo y el maíz se mostraron este miércoles con alzas en la apertura de operaciones del Mercado de Chicago, especialmente para los contratos con entrega más cercana, reportaron las operadoras locales.

Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la soja subía US$ 4,2 hasta US$ 583,7 por tonelada (es decir, 93% más que a mediados de marzo de 2020).

La cotización se ubica por encima de la alcanzada en 2014, y se atribuye a "la escasa disponibilidad de la oleaginosa".

Comentario de Luis Ciucci sobre el Mercado Físico de Rosario

Jornada de alzas en las cotizaciones de los principales granos con una dinámica comercial levemente menor respecto a la rueda previa.

En la jornada de hoy, se presentó un nivel de actividad levemente menor a lo registrado en la rueda del martes. Al mismo tiempo, se mantuvo la tendencia de alza en los valores ofrecidos entre los principales cultivos. En trigo, se contó con un buen número de compradores activos al tiempo que se presentó un especial interés por mercadería de la próxima campaña. En el mercado del maíz, se presentó un mayor número de posiciones abiertas para la concertación de negocios, destacándose los aumentos de cotizaciones para la próxima campaña comercial. Finalmente, en el mercado de la soja, se mantuvo un acotado número de ofrecimientos abiertos, mientras que se dieron alzas en los valores ofrecidos por la mercadería con entrega diferida.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago finalizó con alzas entre los principales commodities agrícolas. En este sentido, el trigo finalizó con incrementos debido a la cancelación de embarques de maíz de China, estimulando así la demanda del trigo para la alimentación animal. Además, se mantiene la sequía en las Planicies estadounidenses. El maíz, presentó nuevos aumentos debido al ajuste en los stocks internacionales del grano amarillo y al posicionamiento de los fondos de inversión. Por último, la soja operó con leves subas como consecuencia de la reducción en la superficie a sembrarse en EE.UU., lo cual se debe al alza en los precios del cereal, llevando así a una sustitución del área destinada a la oleaginosa por el maíz.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 93,5500 / 93,7500; + 0,04% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 313.580 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.661.532 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

El mercado de soja finalizó con subas en el segmento diferido de posiciones abiertas de compra. Asimismo, se dio un menor dinamismo en este mercado, aunque, a pesar de ello, se dio un incremento en el número de posiciones abiertas en la jornada.

Por fijaciones se ofrecieron US$ 340/t, sin presentar variaciones respecto a la jornada previa. Asimismo, en pesos el mejor ofrecimiento fue de $ 31.800/t. En cuanto a la posición junio, la mejor propuesta de compra alcanzó los US$ 342/t, implicando una mejora de US$ 2/t. Mientras que el tramo julio/agosto se ubicó en US$ 345/t, con septiembre y octubre alcanzando los US$ 347/t. Por último, la posición noviembre alcanzó los US$ 348/t, resultando en un incremento de US$ 5/t.

GIRASOL

En el mercado del girasol, la oferta disponible se mantuvo sin variaciones en US$ 430/t. Al mismo tiempo, el segmento formado por diciembre del 2021 y enero/febrero del 2022 se mantuvo en US$ 350/t. Finalmente, también se ofreció US$ 350/t para la entrega en marzo del año próximo.

Mercado de Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo presentó una fluida dinámica comercial, al igual que la jornada previa. Asimismo, se mantuvo la tendencia en cuanto a precios presentando alzas para este grano, al tiempo que se dio un especial interés a la mercadería correspondiente a la próxima cosecha 2021/22.

Por trigo con entrega desde el 10 de mayo se ofrecieron US$ 225/t, sin presentar variaciones respecto a la mejor oferta de entrega inmediata de ayer. Luego, el tramo contractual se mantuvo en US$ 220/t. Este mismo valor alcanzó nuevamente el segmento de descarga entre junio y octubre del presente año.

Por otro lado, por el cereal para descargar entre noviembre y diciembre se ofertaron US$ 225/t, representando una suba de US$ 10/t respecto a la rueda previa. Por último, el tramo de descarga entre enero y febrero de 2022 se ubicó en US$ 225/t, US$ 5/t por encima de la jornada anterior. Finalmente, la entrega en marzo alcanzó los US$ 230/t superando en US$ 10/t lo ofrecido en la rueda del martes.

MAÍZ

El mercado de maíz mantuvo un buen número de compradores pujando por la adquisición de mercadería al tiempo que se expandió el horizonte de posibilidades de entrega de los granos amarillos. En este sentido, se realizaron ofrecimientos para la entrega entre junio y julio del 2022.

Por maíz con descarga inmediata y para la entrega contractual se ofrecieron US$ 235/t, resultando en un incremento de US$ 5/t respecto a la rueda previa. Por otra parte, la entrega en los meses de mayo y junio alcanzó los US$ 240/t. Al mismo tiempo, la entrega entre julio y septiembre se ubicó en los US$ 235/t.

Respecto al maíz de la campaña 2021/22, para el mes de marzo la mejor oferta se ubicó en US$ 200/t, sin variaciones respecto a la jornada previa. No obstante, las posiciones abril y mayo también alcanzaron este valor, representando incrementos de US$ 10/t para la posición abril y US$ 5/ para mayo, respectivamente. Para los meses de junio y julio de 2022, las cuales alcanzaron los US$ 185/t superando en US$ 15/t los ofrecimientos del lunes.