Soja, maíz y trigo cierran con subas en el mercado de granos

En la rueda de operaciones de la plaza local, se presentó un claro incremento en la dinámica comercial respecto a la jornada de ayer dónde no se tuvo la referencia de Chicago. Al mismo tiempo, aumentó el número de posiciones abiertas y las cotizaciones fueron mayormente alcistas. El mercado del maíz fue el que gozó de mayor dinamismo dentro de los diferentes granos. En el mercado de la soja se destacó la extensión del horizonte de posibilidades de entrega. Por otra parte, se reincorporaron ofrecimientos abiertos para la actual campaña de trigo. Finalmente, a diferencia de lo que sucedió en las últimas semanas, se destacaron nuevos ofrecimientos para la adquisición de girasol.

Mercado de Chicago

En el mercado de Chicago se dieron alzas en los principales commodities agrícolas. Los futuros del trigo ajustaron con fuertes aumentos debido a los pronósticos de sequía que se presentan para las planicies estadounidenses y para parte de Canadá. Por otra parte, los futuros de maíz cerraron la jornada con alzas como consecuencia de las semanas de sequía pronosticada para las Planicies de Estados Unidos. Además, las estimaciones de caídas en los rindes de la cosecha brasileña apoyaron el movimiento alcista de precios. Por último, los futuros de la soja también cerraron con incrementos debido al clima seco de Norteamérica. No obstante, estas ganancias fueron limitadas por las perspectivas de cierres de posiciones abiertas.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 94,5300 / 94,7300; 0,00% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 307.406 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.265.989 lotes.

SOJA

En la jornada de hoy, se dio un alza generalizada en los valores de la oleaginosa, acompañando en buena medida el mercado de Chicago. No obstante, las cotizaciones de las entregas diferidas más próximas alcanzaron valores similares a la rueda del viernes pasado.

Por soja para fijaciones se ofreció de forma abierta US$ 342/t, siete dólares por encima de la oferta de ayer. El precio en pesos fue de $ 32.330/t. Esta oferta se generalizó entre las fábricas. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de alguna mejora en este valor.

Por el grano con entrega entre junio y julio, la oferta alcanzó los US$ 340/t, resultando en un incremento de US$ 5/t entre jornadas. Además, se ofrecieron US$ 345/t para la entrega entre agosto y noviembre.

GIRASOL

En la rueda de hoy, a diferencia de lo sucedido últimamente se registró una nueva oferta para la compra de girasol. En este sentido, se ofrecieron US$ 350/t por lo que se entregue entre diciembre del 2021 y enero del 2022.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado del trigo, se contó con un mejor número de compradores pujando en el mercado, al tiempo que se presentaron nuevas ofertas para la adquisición de mercadería de la actual campaña.

Por el cereal con entrega disponible, se ofrecieron abiertamente US$ 210/t. Mientras que los ofrecimientos que del segmento julio - octubre alcanzaron los US$ 220/t.

En cuanto al cereal de nueva campaña, las ofertas abiertas para la entrega entre noviembre del 2021 y marzo del año próximo se ubicaron en los US$ 210/t, resultando en un alza de US$ 5/t respecto a la jornada previa.

MAÍZ

En el mercado del maíz, se contó con un elevado número de compradores, lo que llevó consecuentemente a una mayor dinámica comercial. En este marco, la tendencia en precios fue alcista para la mercadería de la campaña actual y de la próxima, aunque con variaciones menores para los ofrecimientos del próximo ciclo.

Por maíz con entrega disponible, contractual y junio - julio se ofrecieron abiertamente US$ 215/t, US$ 10/t por encima de las mejores ofertas del lunes. Por otra parte, los ofrecimientos para los meses que van de agosto hasta diciembre del 2020 se ubicaron en US$ 220/t, representando un incremento de US$ 15/t entre ruedas.

Con respecto al segmento de campaña 2021/22, la oferta para entregas entre marzo y mayo cayó hasta US$ 185/t, cinco dólares por encima del lunes. Por último, la oferta para entregas entre junio y julio del año próximo se ofrecieron US$ 170/t, sin variaciones respecto a la rueda previa.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.

Por Luis Ciucci