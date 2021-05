Soja récord: cómo impacta en los productores locales y en la economía de Santa Fe

La soja superó en la última semana los 600 dólares en Chicago y Argentina lo celebra. Motivos no faltan, con un frente externo que, a priori, luce alentador, el precio internacional de

nuestro principal producto exportador no acusaba registros similares desde el año 2012.

Por ahora, el país se asegura un ingreso extra de divisas por el circuito comercial en un

momento clave.

Repasemos algunos datos

El impacto en Santa Fe

Regresando al terreno local y afinando un poco el lápiz, la pregunta que surge es ¿cómo

impacta esta realidad a la economía provincial? La soja arriba de 600 dólares y la mirada de los productores santafesinos.

Consultado en exclusiva para Ecos365, Ignacio Mántaras, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de la provincia de Santa Fe (Carsfe) y titular de la Sociedad Rural de la ciudad de Santa Fe, fue optimista pero cauteloso.

Para el dirigente rural, “desde lo macro estos números impactan positivamente”. “En plena

crisis económica y atravesando una pandemia, que se produzcan estos escenarios

internacionales con una soja cotice en máximos de los últimos casi 10 años, es una gran noticia para Argentina”. Y resaltó que, “los productores nos sentimos que estamos aportando al país cómo siempre lo hemos hecho”. “Para nosotros en una buena noticia”.

Sin embargo, advirtió que para parte de la dirigencia política y también de la ciudadanía “se le

hace una lectura negativa a la coyuntura que vive el agro”.

“En medio de una crisis sanitaria seguimos escuchado que los productores agropecuarios

tenemos una posición egoísta y que cómo nosotros producimos en dólares especulamos con la estabilidad del país en momentos de pandemia” son situaciones que muy poco ayudan al

contexto advirtió Mántaras.

“Hay mucho desconocimiento sobre el tema, por eso es muy importante aclarar que, esos

precios internacionales que tiene el poroto de soja o sus derivados, no le llegan al productor

de manera directa ya que, juegan dos factores que licúan esos valores cuándo lo traducimos a pesos.

Por un lado, tenemos los derechos de exportación del 33% (tope máximo legal para la soja) y

por el otro, el tipo de cambio que termina convalidando el productor, que tiene inclusive

mayor incidencia que los las retenciones efectuadas.

Por lo cual, el productor termina recibiendo por encima de los $30.000 la tonelada que

traducidos al dólar oficial supera levemente los 200 dólares.

Así que, de ese precio internacional de la soja que hoy vemos cerca de US$ 600 que Argentina exporta, el productor solo recibe un tercio y el resto, los otros dos tercios, se lo queda prácticamente el Estado vía carga impositiva.

Metas y desafíos

Según el dirigente rural, sobre el agro en general y el productor santafesino en particular,

"notamos que hay una suerte de resiliencia, a pesar de los cambios permanentes en las reglas del juego, el campo sigue mejorando y aumentando su eficiencia".

“Con el correr de los años eso no es gratuito y tiene un costo que está reflejado en la

cantidad de establecimientos y productores que han quedado afuera del partido”.

“En Santa Fe hace años que vamos hacia una concentración del sector que se agrava año a

año, porque cada vez se necesita más espalda o se necesita ser más eficiente integrando más tecnología o más hectáreas o cabezas en ordeñe o de ganado”.

No tener políticas claras de mediano o largo plazo, generó que muchos actores se retiraran del negocio y solo subsistan aquellos que son más eficientes, pero con una mayor concentración”.

Todo esto es una consecuencia de las políticas erráticas que atravesó el sector. “Hay que frenar la merma de unidades de producción”. “Hay que trabajar para que cada vez

tengamos más tambos, mayor stock de cabezas de ordeñe. Hoy tenemos una fuerte

concentración en ese rubro, lo mismo que se da en la agricultura y ganadería”.

Según Mántaras, esto se nota en la renovación de contratos agrícolas o arrendamientos, en

productores que deciden retirarse del negocio y les alquilan su campo a sus vecinos.

El flujo de ingresos de nuevos productores, más jóvenes que innovan o retoman el negocio

agrícola o ganadero familiar, se da una situación que los que comienzan, pueden probar, ver

que pasa y salir, sin embargo, los viejos actores que se retiran no regresan más.

Y esto tiene que ver con políticas erráticas que terminan generando desinversión en las

actividades productivas, señaló el titular de la Sociedad Rural de la ciudad de Santa Fe.

“Hay una suerte de amesetamiento”, vemos que hay intentos a nivel provincia de aplicar

medidas proactivas, pero se podría hacer mucho más”, advirtió.

La realidad del campo hoy es que impulsa la industria y también la ciencia y tecnología. Un

efecto multiplicador del agro sería mucho mayor para nuestra región si no cambiaran las reglas de juego y si no transfiriéramos tantos ingresos a la Nación, puntualizó Ignacio Mántaras.

Tiempo de oportunidades

Desde la cartera de Producción del gobierno provincial, destacan el rol central de Santa Fe

que fue el “epicentro de las inversiones productivas y tecnológicas del país”.

“En el 2021 comenzamos con inversiones importantes y notamos que Santa Fe se destaca a

nivel nacional” señalan.

“Con una soja cotizando arriba de los US$ 600 y el maíz superando los US$

200 hace que la foto se muy buena, pero me arriesgo a decir que la película es aún mejor”, señaló el ministro de Producción, Daniel Costamagna.