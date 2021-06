Soja y maíz suben en el cierre del miércoles en el mercado de granos

Jornada con buen nivel de actividad en términos generales y saldo dispar en los valores ofrecidos en sintonía con el mercado de Chicago.

En la jornada de hoy, se mantuvo un buen nivel de actividad concentrado principalmente entre los cereales. Respecto al trigo, la demanda se enfocó principalmente en los tramos de la próxima campaña comercial donde se observaron algunas mejoras en los valores ofrecidos. En el maíz, se mantuvo un buen abanico de posiciones abiertas de compra con fuertes caídas en las posiciones cercanas mientras que los valores de las posiciones de la próxima campaña no presentaron variaciones en términos generales. Por último, la soja presentó un menor número de ofertas abiertas de compra, aunque destacando la aparición de una posición nueva para descargar en la próxima campaña comercial.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago finalizó en terreno mixto entre los principales cultivos. El trigo finalizó mixto con mermas en las posiciones más cercanas, ante la estabilidad en la condición de los cultivos en términos generales. Los contratos de maíz culminaron a la baja ante un porcentaje mayor al esperado en el estado bueno-excelente en Estados Unidos. Mientras que la soja presentó subas de la mano de las buenas proyecciones de demanda de procesadores en los Estados Unidos. Asimismo, se mantiene el nivel de importaciones de soja hacia la Unión Europea en buenos volúmenes y sin cambios respecto del año pasado, lo que da sostén a los precios.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 94,5700 / 94,7700; + 0,04% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 208.784 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.306.803 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En la jornada de hoy, el mercado de soja presentó una merma en la cantidad de ofertas abiertas de compra, aunque destacando una oferta nueva para descargar en la próxima campaña comercial. Respecto a los valores ofrecidos se mantuvieron entre estables y al alza en términos generales.

Por soja para fijaciones-contractual se ofreció de forma abierta US$ 342/t. El precio en pesos fue de $ 32.340/t.

Por el grano con entrega en junio se ofrecieron US$ 340/t y un plus de US$ 2/t adicionales en caso de condición “sustentable”, mientras que para el tramo julio la oferta generalizada se ubicó en US$ 342/t. Luego, el ofrecimiento para descargar en el mes de noviembre aumentó US$ 3/t hasta US$ 348/t. Por último, destacó la aparición de una oferta para descargar en mayo de 2022 en US$ 310/t.

GIRASOL

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas abiertas por girasol.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado del trigo, se observó un buen número de compradores activos sin ofertas abiertas por el tramo disponible con la demanda concentrada en los tramos de la próxima campaña comercial.

Por el cereal con entrega contractual, se ofrecieron abiertamente US$ 210/t. Mientras que los ofrecimientos para descargar entre julio y agosto se mantuvieron en US$ 220/t.

En cuanto al cereal de la nueva cosecha, las ofertas abiertas para la entrega entre noviembre y diciembre se ubicaron en US$ 210/t, Mientras que los meses de enero, febrero y marzo arribaron a US$ 211/t, 212 US$/t y US$ 213/t respectivamente. De esta forma, destacó cierta mejora en los valores ofrecidos para estas últimas tres posiciones de negociación.

MAÍZ

El mercado del maíz concentró el mayor número de compradores activos y posiciones abiertas de compra. No obstante, destacó un fuerte ajuste negativo en los valores ofrecidos para la campaña actual en sintonía con el mercado de referencia en Estados Unidos.

Por maíz con entrega disponible, contractual y junio se ofrecieron abiertamente US$ 205/t, US$ 10/t por debajo de la rueda previa. Por otra parte, los ofrecimientos para los meses que van de julio hasta septiembre se ubicaron en US$ 210/t, ubicándose por debajo de la rueda previa. Con el tramo octubre-noviembre en US$ 212/t respectivamente.

Con respecto al segmento de campaña 2021/22, la oferta para entregas entre marzo y mayo se mantuvo en US$ 185/t. Por último, la oferta para entregas entre junio y julio del año próximo se ofrecieron US$ 170/t, sin variaciones entre ruedas.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.



Por Luis Ciucci