Soja y maíz toman la senda alcista en el Mercado de Chicago

Complicaciones productivas en el cierre del Mercado de Chicago. La soja y el maíz trepan este viernes ante las complicaciones productivas en sudamérica, mientras que el trigo sube impulsado por compras de oportunidad.

Trigo

El trigo finaliza la última rueda de la semana con fuertes ganancias del 3,5%. Luego de las caídas registradas en la jornada de ayer ante la toma de ganancias, las compras de oportunidad por parte de los fondos impulsaron a las coizaciones del cereal. Asimismo, el mercado continúa observando lo que ocurra con el conflicto en la frontera entre Ucrania y Rusia, lo cual sostiene a los precios.

Maíz

Los futuros de maíz cierran con subas. Las preocupaciones acerca de un recorte en las estimaciones de producción de maíz en Argentina y Brasil impulsaron a los precios. Además, compras técnicas y de oportunidad luego de las caídas de ayer también dieron sostén a las cotizaciones.

Soja

La soja cierra con ganancias impulsada por un nuevo recorte en las estimaciones de producción sudamericana. En este caso, la consultora Safras&Mercado informó que estima una producción de 127,1 Mt. De esta manera, ya son cuatro las consultoras privadas que prevén una producción por debajo de los 130 Mt. Además, se le suma que en la jornada de ayer, la CONAB recortó en más de 15 Mt sus estimaciones y vislumbra una producción de 125,4 Mt. Asimismo, las perspectivas climáticas para lo que resta del mes no son favorables para Argentina, lo cual también podría generar mayores recortes en las estimaciones de producción en nuestro país, dando mayor impulso a las cotizaciones.

La situción en plaza local

Viernes con ofertas dispares en los principales cultivos comercializados. Culmina la semana con un muy buen número de actividad comercial dentro de la plaza, con ofrecimientos entre estables y bajistas por el lado de los cereales y con una tendencia dispar por el lado de la soja.

El tipo de cambio del Banco Nación fue 105,9500 / 106,1500; + 0,13% respecto al cierre anterior.

A su vez el volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 496.226 contratos, mientras que el interés abierto acumula 4.763.857 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:

A continuación analizamos cada producto en particular:

Soja

En el mercado de soja, tuvimos una mejora en los ofrecimientos abiertos por la oleaginosa disponible, mientras que las ofertas por la mercadería de la campaña 2021/22, se ubicaron por debajo de los valores ofrecidos en la anterior rueda.

Para la soja con entrega disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería, se ofrecieron abiertamente US$ 423/t, implicando una suba de US$ 3/t respecto a la jornada de ayer. Para dichas posiciones y en moneda local, los ofrecimientos se ubicaron en $ 44.800/t.

Para la entrega en el mes de marzo, se ofrecieron abiertamente US$ 410/t, implicando una caída de US$ 5/t entre ruedas. Asimismo, se ofrecieron condiciones de entrega entre el 1 y el 15 de dicho mes, con valores que se ubicaron en US$ 420/t, también US$ 5/t por debajo respecto al día jueves. Luego, para la posición abril, la mejor oferta fue de US$ 405/t con mayo en US$ 400/t, registrando ambas posiciones una merma de US$ 5/t entre jornadas.

Girasol

En el mercado de girasol, las ofertas abiertas no presentaron modificaciones con relación a la anterior jornada. En este sentido, las ofertas por la oleaginosa se ubicaron en US$ 500/t para el tramo comprendido entre febrero y marzo, sin descartarse la posibilidad de mejoras.

Trigo

En el mercado del trigo, se mantuvo sin variaciones el número de participantes activos a la vez que observó una tendencia de precios mayormente estable, aunque se registraron algunas caídas puntuales en las ofertas abiertas de compra más próximas. Cabe destacar que en la jornada de hoy, no se presentaron condiciones por el cereal de la campaña 2022/23.

Por trigo con entrega contractual, se realizaron ofertas de US$ 240/t, implicando una caída de US$ 3/t entre ruedas. Luego, se ofrecieron US$ 250/t para entregas entre el 15/3 y el 15/4, mientras que para la posición full marzo, el mejor valor ofrecido se ubicó en US$ 245, US$ 5/t por debajo con relación a la anterior jornada. Para entregas en abril y mayo, los ofrecimientos se ubicaron en US$ 245/t y US$ 247 respectivamente. Por último, las condiciones para la descarga del cereal entre junio y julio, se mantuvieron estables y sin modificaciones en US$ 250/t.

Maíz

Por el lado del maíz, se registró un incremento en el número de compradores activos en mercado, al tiempo que los valores ofrecidos presentaron una tendencia entre estable y bajista.

Por el cereal con descarga hasta el 28 de febrero se ofrecieron US$ 238/t, US$ 2/t por debajo de la jornada previa mientras que para la posición contractual, la oferta fue de US$ 235/t. Luego, la entrega en febrero se ubicó en US$ 240/t, sin cambios entre ruedas.

En cuanto al cereal del próximo ciclo comercial, la posición marzo tuvo un recorte de US$ 5/t, descendiendo a US$ 235/t. Este valor también se ofreció para la mercadería con descarga en el mes de abril. Luego, la condición para entrega en mayo disminuyó US$ 3/t hasta US$ 232/t. Para la cosecha tardía del cereal, los mejores valores ofrecidos para la descarga en junio y julio, se mantuvieron estables en US$ 220/t y US$ 215/t respectivamente. Por último, para la posición agosto se ofrecieron abiertamente US$ 200, implicando un recorte de US$ 10/t entre jornadas.