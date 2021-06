Soja y trigo arrancaron la semana con subas en el mercado de granos

Comenzó una nueva semana de negocios en el mercado doméstico, con una rueda que presentó buena dinámica comercial en líneas generales, con la gran mayoría de los compradores tradicionales activos en la búsqueda de mercadería, y precios entre estables y alcistas en relación con la rueda del día viernes.

En el mercado de soja, los precios se movieron en sintonía con las señales que provenían del mercado de referencia, con ofertas mayormente estables entre ruedas. Por maíz, tuvimos una tendencia dispar, con precios estables en las posiciones con entregas próximas, y mejoras en las ofertas por el cereal de campaña próxima, segmento que concentró un mayor número de compradores activos. En cuanto al trigo, tuvimos más compradores ofreciendo condiciones, con precios mayormente sin cambios.

Mercado de Chicago

En el mercado de Chicago los futuros de los principales commodities agrícolas finalizaron las jornadas con saldo dispar. Por un lado, los futuros maíz cierran mixtos, con una caída en su posición más cercana, pero con saldo positivo para el resto de los contratos, apuntalados por la fuerte demanda externa del suministro estadounidense y por la preocupación por las condiciones climáticas sobre zonas productoras de ese país. Los futuros de soja experimentaron bajas en sus posiciones más cercanas, por datos de importaciones de China en mayo por debajo de lo esperado. El trigo cerró con bajas presionados por las buenas perspectivas productivas en Rusia.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 94,7800 / 94,9800; + 0,13% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 220.324 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.346.485 lotes.

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En la jornada de hoy, las fábricas abrieron precios desde temprano por soja en la plaza doméstica, aunque fueron corrigiendo sus ofertas hacia el final de la rueda, atentos a la reversión que tuvo el mercado de referencia.

Por fijaciones, se ofrecieron US$ 338/t., misma oferta que el día viernes o, en pesos, se ofrecían $ 32.030/t. Hacia el final de la rueda de negocios, la mayoría de los compradores recortaron esta oferta.

Para entrega en el mes de julio se ofrecieron de forma abierta US$ 338/t, con la entrega en agosto en US$ 340/t, septiembre en US$ 342/t, octubre en US$ 344/t y con noviembre que llegaba hasta los US$ 346/t.

A diferencia de la semana previa, no tuvimos ofertas abiertas de compra por la oleaginosa de campaña 2021/22.

GIRASOL

En la rueda de hoy no tuvimos ofertas abiertas de compra por girasol de la campaña corriente. Por la oleaginosa de la nueva campaña, se ofrecieron de forma abierta US$ 330/t para las entregas entre diciembre y enero del año próximo, sin cambios entre ruedas.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado de trigo tuvimos a un buen número de compradores pujando por mercadería, principalmente apostados sobre los segmentos de la campaña 2021/22, aunque los volúmenes negociados no destacaron.

Por trigo con entrega en junio/julio, se ofrecieron de forma abierta US$ 215/t, sin cambios entre ruedas.

Por trigo con entrega entre los meses de noviembre y diciembre, la oferta se mantuvo en US$ 210/t, mismo que el día viernes. Para la entrega en el mes de enero, la oferta mejoraba marginalmente hasta US$ 211/t, con febrero en US$ 212/t y marzo en US$ 213/t. No se descarta, sin embargo, la posibilidad de alguna mejora en estas posiciones.

MAÍZ

En el mercado de maíz, los precios presentaron una tendencia entre estables y alcista en relación con el final de la semana previa, con las mismas ofertas oferta en líneas generales para las posiciones de la campaña actual, y mejoras en las ofertas por maíz temprano y tardío de la 2021/22.

Por maíz con entrega inmediata, la oferta se mantuvo en US$ 205/t, sin descartar alguna mejora, con la oferta por el cereal contractual en US$ 210/t. Este último valor se podía conseguir también para la entrega en los meses de julio y agosto, sin cambios entre ruedas, mientras que se ofrecían US$ 215/t para la entrega a partir de noviembre.

Por maíz con entrega entre marzo y mayo de 2022, se ofrecieron US$ 195/t de forma abierta, US$ 5/t por encima de la oferta del día viernes. Por maíz con entrega en junio la oferta mejoró US$ 5/t, hasta US$ 185/t; mientras que la oferta para entrega en julio subió hasta US$ 182/t.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.

Por Luis Ciucci