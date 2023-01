Solo el 15% de las importaciones pedidas por industrias santafesinas fueron aprobadas en enero

El sector industrial santafesino alerta que en enero solo se aprobó el 15 por ciento de las solicitudes de importación realizadas por empresas de la provincia, lo cual dificulta el funcionamiento del rubro. Las limitaciones comenzaron en septiembre de 2022, cuando el Ministerio de Economía instrumentó medidas para controlar la salida de divisas.

El proceso indica que las interesadas deben completar un certificado denominado Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) para acceder a los dólares necesarios para importar insumos o bienes. Este trámite depende del Gobierno Nacional y cuenta con la intervención del Banco Central, la secretaría de Comercio Interior y la AFIP.

Desde la Unión Industrial de Santa Fe sostienen que existen algunos puntos que no están claros en el sistema, donde no se conoce cómo se calculan las posibilidades de acceder a las divisas y las observaciones tampoco dejan de ser confusas. En ese sentido Alejandro Taborda, titular de la cámara de industriales, dijo en una entrevista a una radio santafesina: “Es una situación irregular, discrecional 100 por ciento. No se puede dar una estabilidad en los precios de referencia a nivel interno. Lo que se puede lograr importar no se tiene la menor idea de cuándo va a llegar", agregó al respecto.

Luego de una paralización casi total de las importaciones en septiembre, en octubre y noviembre comenzó paulatinamente un proceso de aceptación que en diciembre llegó a prácticamente un 40 por ciento del total de los pedidos. Pero en lo que va de enero solo el 15 por ciento fue aprobado. El resto está sin aprobar, observados o en estado de oficialización.

Esta situación dificulta mucho la actividad industrial teniendo en cuenta que a muchas de ellas se le dificulta poder sustituir importaciones. A otras la sequía también les juega en contra. Por tal motivo la actividad de diciembre marca un retroceso del 3 por ciento y va camino a empeorar para enero.

¿Qué es el SIRA?

El Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) es un instrumento que facilita el intercambio de información con los organismos externos que participan en el desaduanamiento de las mercaderías y adhieran a la “Ventanilla Única de comercio Exterior Argentino” (VUCEA).

Mediante este sistema, la AFIP pone a disposición de los otros organismos involucrados la información suministrada por los usuarios aduaneros alcanzados. Dichos organismos solicitan un plazo de aprobación que nunca resulta mayor a 60 días contados desde el registro de SIRA.

El SIRA alcanza a las operaciones de destinaciones definitivas de importación para consumo. Previo a la emisión de la Nota de Pedido, Orden de Compra o documento similar utilizado para concertar sus operaciones de compras en el exterior, los importadores podrán presentar la información relacionada con las mencionadas destinaciones.

Se encuentran exceptuadas las operaciones relacionadas con régimen de reimportación ; régimen de importación o exportación para compensar envíos de mercaderías con deficiencias; régimen de donaciones; régimen de muestras; régimen de franquicias diplomáticas; importación de mercaderías con franquicias de derechos y tributos; régimen de courier; régimen de envíos postales; destinaciones particulares declaradas con código AFIP