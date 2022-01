Sony prepara unas nuevas gafas de realidad virtual en 8k

La compañía multinacional, Sony, mostró una serie de dispositivos tecnológicos que están desarrollando, durante esta presentación decidió presentar un prototipo de gafas de realidad virtual 8K.

Para crear una experiencia de visualización 8K, el dispositivo llevará dos pantallas 4K y aunque no son las primeras gafas VR 8K que circulan en el mercado, este prototipo en específico busca incorporar tecnología de baja latencia que le permita a los usuarios experimentar una realidad virtual mucho más realista, cómoda y natural, según publicó infobae. Cabe destacar que en su video promocional, Sony no muestra el diseño final de estas gafas, pues al tratarse de un prototipo aún queda mucho por ajustar para que lleguen al consumidor final.

Sony espera que con estas nuevas gafas de realidad virtual más personas se animen a disfrutar de este tipo de experiencias al presentar para ellos un dispositivo que permite acercamientos más cómodos y realistas a estas tecnologías.

Actualmente, la tecnología de realidad virtual no es de gusto de todo el mundo debido a que muchos de los juegos y experiencias disponibles para estos dispositivos no tienen un nivel de detallado muy alto, lo que puede resultar incómodo para la mayoría de los usuarios, no obstante, Sony afirma que con estas nuevas gafas será capaz de aumentar la cantidad de puntos de la micropantallas OLED lo que permitirá mostrar más detalles y evitar la pixelización.

Quizá otro de los problemas más grandes dentro de estas experiencias de realidad virtual es que al poco tiempo puede llegar a provocar mareo; sin embargo, la reducción de latencia que propone Sony ocasionaría que los usuarios puedan mirar en tiempo real sin marearse, además de esto podrán acercarse a los objetos y ver en mayor detalle todo lo que los rodea dentro del mundo virtual tal cual como se haría en el mundo real.

Sony define esta tecnología como una pantalla de realidad virtual que creará un entorno 3D con una alta definición y un nivel de detalle muy cuidado la cual se logrará con la miniaturización de los pixeles utilizando un complejo procesamiento.

“Esta es una tecnología avanzada que hemos cultivado a través del desarrollo y la fabricación de sensores de imagen CMOS y micropantallas OLED. El tiempo de procesamiento se reduce al disminuir la cantidad de latencia en todo el sistema gracias a la integración de datos de múltiples sensores. La persona que mira en realidad virtual puede experimentar imágenes de alta definición en tiempo real de acuerdo con el movimiento de su cabeza” explicó la compañía.