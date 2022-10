Sorpresa en el Ahora 30: qué productos picaron en punta para aprovechar las cuotas

El plan Ahora 30 para la financiación y compra de electrodomésticos que busca incentivar el consumo, comenzó a regir la semana pasada en las principales cadenas y estará vigente hasta el 22 de diciembre. No obstante, algunos comercios adheridos debieron aguardar por la habilitación correspondiente para poder operar pero aun así lograron atender la demanda.

“Tuvimos que esperar por la activación de las terminales. La publicidad sobre los electrodomésticos fue lo más positivo y se activaron otros planes como el Ahora 24 que tienen el mismo valor y sobre todo el Ahora 12”, explica a Ecos365 Hernán Catalayud, referente local del sector.

El empresario, dueño de la casa de electrodomésticos que lleva su apellido, asegura además que “mucho no termina convenciendo tantos meses de financiamiento al grueso del público”, al mismo tiempo que aclara que las consultas hasta el momento se dispararon en torno a heladeras y aires acondicionados.

“La venta de televisores viene más lenta y no se ve gran motivación. Este mundial no tiene un distintivo especial tecnológico que destaque y quizás el boom va a estar en bares y lugares con pantallas más grandes”, analiza Catalayud en referencia a que por los horarios de los partidos, lo más probable es que no se vean en los hogares y esto no impulse la compra.

Por su parte, al ser consultado por este medio, el titular de la fábrica de heladeras rosarina Bricket y vicepresidente de la Cámara Argentina de la Industria de la Refrigeración y Aire Acondicionados (Caira), Roberto Lenzi se mostró optimista con la implementación del programa.

“Suma al comercio, a las cadenas de ventas y es favorable para el país. Fuimos convocados como cámara para delinear el programa y nos enfocamos en que los productos incluidos sean de bajo consumo para garantizar la eficiencia energética”, explica a Ecos365 Lenzi.

Cómo funciona el Ahora 30 y qué marcas se pueden encontrar

El Ahora 30 tiene una tasa de financiamiento del 48 por ciento e incluye un congelamiento los precios por 90 días de productos seleccionados. Comprende heladeras, lavarropas, celulares, televisores y equipos de aire acondicionado de bajo consumo, todos de producción nacional. La lista está integrada por más de 270 artículos y pueden ser consultados desde el sitio oficial.

El programa cuenta con un límite de consumo de $ 200.000 para todos los electrodomésticos seleccionados, excepto los celulares que tendrán un tope menor, de $ 120.000. En tanto que, el costo de la cuota es casi la mitad de la actual en el sistema financiero para el pago de resúmenes de tarjetas de crédito, que actualmente es de 83% de Tasa Efectiva Anual (TEA).

Entre las marcas de celulares, se cuentan Motorola, Philco, Noblex, Samsung, TCL, ZTE y Alcatel, entre otras. En cuanto a televisores, los hay Motorola, LG, Noblex, Hisense, Phillips, AOC, Hyundai, Admiral, TCL, Quint, Telefunken, BGH, Hitachi y RCA. Para las heladeras, mientras tanto, las marcas que se manejan son Columbia, Gafa, Electrolux, Drean, Patrick, Philco, Samsung y Bricket.