Sorpresiva resolución de CNV complicó a las 27 corredoras de cereales más importantes

El jueves a última hora mientras los operadores de mercado financiero concentraban su atención en la decisión del Banco Central (BCRA) de establecer nuevo límites a la compra de dólares a través de la Bolsa, una inesperada resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) impactó muy fuerte en las principales 27 corredoras de granos del país. Pero como la medida entrará en vigencia en un año, corredores, Bolsas y mercados apuestan ahora a lograr que el organismo fiscalizador retoque una normativa que, de no cambiarse, le complicaría seriamente la operatoria y le generaría fuertes aumentos de costos.

Se trata de la resolución 898 que -en líneas generales- establece que un Agente de Liquidación y Compensación (Alyc) tiene que tener como objeto exclusivo la operación en el mercado de capitales, que está bajo órbita de control de la CNV.

¿En qué los impacta el cambio? En que esas empresas también realizan corretaje de granos spot (que no está bajo control de CNV) y por eso tendrían que armar dos empresas distintas con toda la complicación operativa que eso conlleva y los altos costos extras que supone el desdoblamiento. El cambio también tiene implicancias impositivas importantes.

Pero además también traería problemas a una operatoria del mercado de futuros que cada vez tiene más volumen, que es la posibilidad de operar futuros cortos (casi como un spot extendido) con entrega real de granos. Ocurre que para poder estar habilitado a entregar granos, la empresa debe estar inscripto en el registro único de operadores de granos (Ruca), y por lo tanto se quebraría la exclusividad de ser una empresa que no puede tener un objeto que no esté regulado por CNV, como es el comercio de granos spot.

Además de costos y complejidades por los cambios societarios y de procesos que provoca la iniciativa, también altera la eficiencia de las estrategias de negocios a las empresas que arbitran operaciones de futuros financieros y agropecuarios para generar mejores precios a la hora de operar granos en el spot.

La letra chica

¿Por qué tomó CNV esta resolución? Ante la consulta de Ecos365, desde el organismo de control deslizaron que "el espíritu del cambio normativo se fundamenta en reducir el riesgo operativo de los agentes y facilitar las funciones de control y supervisión, así como también obtener mayor claridad en la información patrimonial, económica y financiera para aquellas categorías que intervienen en la liquidación y compensación de operaciones realizadas en el mercado de capitales; es decir, aquellos agentes que manejan fondos de clientes".

En términos de legislación comparada, la resolución de la CNV se ajusta claramente a la de los mercados más desarrollados. Ocurre que la particularidad del comercio de granos argentino es única en el mundo, con un mercado de futuros de granos (integrado a un robusto mercado físico) de más volumen que muchos negocios del mercado de capitales, a contramano de la experiencia internacional.

En el mercado de futuros granos operan Alycs (que además de ese negocio pueden operar títulos de contado y futuros financieros) y Agentes de Negociación (AN) Ruca, que sólo pueden operar futuros y derivados de granos, una categoría que no estaba en los planes iniciales pero se logró habilitar gracias al lobby de los Centros de Corredores.

La resolución de CNV no impacta en los AN Ruca, pero si en las Alycs. Para CNV, la medida alcanzaría a 18% de los Alycs que manejan fondos de sus clientes comitentes. Pero como esa fue la categoría de agente a la que se acomodaron las casas de corretaje de cereales más grandes, el impacto en el negocio cerealista es muy importante.

En Rosario, se contabilizan cerca una docena de Alycs que también son corredoras de granos.

Reacciona el mercado

A los operadores la medida tomó por sorpresa, ya que -a diferencia de otras resoluciones cuyo contenido CNV comparte al momento de la elaboración- para este caso no abrió el juego.

Este viernes, desde temprano, hubo contactos ente los Centros de Corredores de Cereales de Rosario y Buenos Aires. Es que el escenario es el mismo en ambas plazas con las casas de corretaje más grandes afectadas de manera directa.

"Ya estamos abocados. Convocamos a nuestros socios a una reunión especial para el martes para tratar este tema. Allí analizaremos un informe con los alcances y las implicaciones de los cambios que le encargamos a la consultora especializada Global Audit", dijo a Ecos365 el presidente del Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Daniel Boglione.

Por su parte, desde la Bolsa de Comercio de Rosario dijeron a Ecos365 que apoyarán las gestiones que lleven adelante los Corredores y el Matba-Rofex.

"La idea es coordinar con Rosario gestiones conjuntas", agregó por su parte, el presidente del Centro de Corredores de Cereales de Buenos Aires, Ernesto Crinigan. "Estamos viendo alternativas y una podría ser pedir a las empresas que estén en el Ruca la misma excepción que se les dio a los bancos en esta resolución", aventuró el dirigente cerealista porteño.

En paralelo, directivos del Matba-Rofex también tuvieron este viernes contactos con funcionarios de la CNV. "Aprovechando que la norma no tiene aplicación inmediata, estamos ahora relevando en detalle los problemas y los puntos que nos parecen que no se tuvieron en cuenta para luego pasárselos a la CNV, que los va a tener en cuenta porque son funcionarios razonables que no buscan perjudicar el mercado de futuros", le dijo a Ecos365 Diego Fernández, CEO de Matba-Rofex.

"Si la normativa entrara en vigencia de manera inmediata sería muy perjudicial. Pero hay 4 meses para presentar cambios de estatutos y uno año para adecuarse, lo que da tiempo suficiente para acomodar las situación", tranquilizo Fernández. "No hay mala intención de CNV. Confiamos en que se van a hacer los ajustes necesarios de los temas que no tenían previsto y se encontrarán una solución", confió el CEO del Matba-Rofex.

El caso de Guardati Torti

CNV justificó la necesidad de exigirle a las Alycs que tengan un único objeto para mejorar sus tareas de control. "Claramente, CNV busca una mayor certeza y control sobre la capacidad financiera y económica de los ALyCs porque comprendió que debía mejorar la eficiencia en la protección de los fondos de ahorristas e inversores que operan en el mercado de capitales", señaló Julia Palombo, socia de la consultora Global Audi. "Está aprendiendo de errores cometidos", agregó la especialista.

Ahora bien: ¿Por qué ahora? Y la conclusión a la que llegan en el mercado es que es una consecuencia directa del default de la agrofinanciera Guardati Torti. ¿Por qué? Porque la empresa -que integraba en la Alyc una casa de Bolsas y una casa de corretaje- habría intentando financiar con saldos líquidos de las cuentas de sus comitentes el descalce que se le estaba produciendo en sus operaciones spot con granos a raíz del default de Vicentín. Una maniobra que le valió 80 denuncias penales, imputaciones por estafa del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA) y una dura embestida de la propia CNV.

Pero así como el organismo de control está ajustando clavijas por el caso Guardati Torti, la resolución también puede ser vista como una validación a la estrategia que, precisamente, presentó Guardati Torti para que la dejen volver a operar en el mercado y que CNV rechazó.

En efecto, la agrofinanciera presentó al juzgado que lleva su convocatoria una cautelar (aprobada y luego suspendida hasta que defina la Cámara) para poder volver a operar en Bolsa (y así tener giro comercial para salda deudas) ya no como Alyc sino como AN generando así la tranquilidad en ahorrista de que ellos no manejarían el dinero. Y justamente solicitar el cambio de categoría a AN es una de las posibilidades que ofrece la CNV a las Alycs en el anunciado cambio de normas.

Es más, si el concurso de Guardati Torti prospera deja en evidencia que en la práctica la segregación de fondos de terceros del modelo actual no ofrece una protección específica y expone que en el sistema hay ineficiencias en el control ya que la CNV recién suspendió a la operadora una vez que todo había estallado sin haber sonado ninguna alarma temprana.