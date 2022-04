Spotify recorta el presupuesto de su aplicación de audios en vivo

Spotify está cerrando su fondo de creación de aplicaciones de audio en vivo, dijo la compañía a los solicitantes en un correo electrónico. Greenroom (ahora llamado Spotify Live) se lanzó en junio pasado como un competidor de Clubhouse , donde los usuarios transmiten conversaciones en vivo con celebridades, personas influyentes y otros creadores. El fondo, anunciado junto con la aplicación de audio en vivo, estaba destinado a atraer a los creadores a través de pagos semanales basados en el rendimiento.

En un correo electrónico obtenido por The Verge , Spotify les dice a las personas que se habían registrado en el fondo que el programa no seguiría adelante. “Planeamos cambiar hacia otras iniciativas para creadores en vivo”, escribe la compañía. Spotify no ofreció una explicación por el cambio de planes y no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

No está claro si el fondo se lanzó oficialmente o si a alguien se le pagó a través de él. Como lo detectó Podnews , la página web decía que el registro estaba abierto para participar y que los pagos comenzarían "más tarde este verano" en junio de 2021. Pero, a principios de este mes, la misma página prometía que los pagos comenzarían en 2022, lo que sugiere que los pagos no habían comenzado. sin embargo, según Wayback Machine . La empresa no respondió a las preguntas sobre cuánto había pagado a los creadores a través del fondo.

Aunque el fondo del creador ya no existe, Spotify continúa invirtiendo en audio en vivo y lo ha hecho más accesible para los oyentes. El 12 de abril, la compañía anunció el cambio de nombre de Greenroom a Spotify Live mientras implementaba su función de transmisión en vivo en la aplicación Spotify (además de tener una aplicación independiente). Una lista de programación exclusiva incluye espectáculos con celebridades como Hasan Minhaj, Swedish House Mafia y DJ Akademiks.