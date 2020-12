Startup con base en Rosario fue premiada por su desarrollo sustentable

Un grupo de desarrolladores pretende revolucionar la industria alimenticia con su startup Michroma, una de las pocas compañías en el mundo que buscan reemplazar los colorantes artificiales de las comidas por soluciones naturales a base de hongos. Su proyecto acaba de ser unos de los ganadores del Startup Innovation Challenge 2020, un evento internacional de gran reputación en la industria alimenticia. Allí, se llevaron el galardón en la categoría: "Alimentos y bebidas más innovadoras".

Todo comenzó el año pasado, cuando lograron llamar la atención de una aceleradora de biotecnología con la que viajaron a Silicon Valley para desarrollar el proyecto a escala. Gracias a un aporte de medio millón de dólares, la idea tomó vuelo y el grupo volvió para radicarse en Rosario, en el Campus de la Universidad Católica Argentina (UCA).

“Los colorantes que se usan son a base de petróleo y presentan inconvenientes asociados a la salud y al medioambiente. A su vez, lo colorantes naturales que se probaron son derivados de plantas e insectos y se producen directamente de la agricultura, trayendo problemas de sustentabilidad. Además, cuando se los aplica a la elaboración de alimentos no terminan de tener las características adecuadas”, señaló en una entrevista a Ecos365, Mauricio Braia, quien coordina la parte científica y cofundó la startup junto con Ricardo Cassini. El resto del equipo se compone de Mariano di Rubbo, Emilia Mazza y Emiliano Vilardo.

Según el biotecnólogo, la diferencia con Michroma es que producen colorantes a base de hongos filamentosos con tecnología mucho más sustentable que la agricultura. Los mismos son solubles en agua y se pueden aplicar a distintos productos en variadas condiciones sin que se vean afectados. Se cultivan en tanques fermentadores, con lo cual logran una mayor estabilidad al pH y temperatura.

En cuanto al Startup Innovation Challenge 2020, los premios están dirigidos a los recién llegados a la industria (empresas que no tengan más de cinco años de antigüedad) que cuenten con un plan de negocios claro y un concepto desarrollado, con un prototipo o el producto final. Los finalistas fueron elegidos por un panel de expertos de la industria. Este incluye representantes de empresas, analistas de mercado y periodistas especializados. En total, los participantes podían competir en tres de las categorías planteadas en el evento.

Most Innovative Alternative Food or Beverage Ingredient: para ingredientes o aditivos que provienen de una nueva fuente no animal o de una planta. Ganadora: Michroma (Argentina)

Most Innovative Processing Technology: Esta categoría reconoce las innovaciones relacionadas con las tecnologías de procesamiento de alimentos que tienen el potencial de impactar positivamente en la industria de alimentos y bebidas. Ganadora: Sufresca (Israel)

Most Innovative Process, Technology or Service Supporting F&B: para las innovaciones que mejoren la seguridad, eficacia, calidad, trazabilidad, transparencia, abastecimiento de ingredientes, gestión de la cadena de suministro o suprareciclaje de los alimentos. Ganadora: Enyzmit (Israel)

Los ganadores podrán elegir entre un stand de exposición completamente equipado en Fi Europe, ubicado junto a Hi Europe 2021, una promoción digital en la plataforma Fi Global Insights durante un año, acceso a la plataforma de innovación Conciergerie by Presans, una membresía limitada y una entrada rápida al Programa de Aceleradores de KitchenTown Berlin, o una tutoría intensiva por parte de uno de los socios del premio.