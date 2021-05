Startups científico tecnológicas a la cabeza de la innovación en Santa Fe

Ya sea en el agro, en el mundo de los alimentos, las finanzas y el comercio, las startups vienen creciendo a paso agigantado en el país y cada vez son más los programas que buscan potenciar proyectos de base científico tecnológica que plantean la aplicación de soluciones e ideas innovadoras para distintos sectores. Es tal la importancia que vienen ganando en el terreno de los negocios, que lograron crecer y superar barreras incluso durante el año pasado, luego de desatada la crisis mundial del coronavirus.

Un estudio presentado recientemente por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP) junto a Microsoft, evidenció el aumento en el número de startups argentinas que recibieron capitales iniciales por parte de incubadoras, aceleradoras o fondos de inversión.

"La necesidad de transformación digital que fue acelerada por la pandemia puso de manifiesto la importancia del desarrollo de emprendimientos de base tecnológica y la existencia de Gestores de Fondos de Capital Semilla y Emprendedor es esencial para tal fin", señalan desde el informe.

Gráfico Arcap.

Tal como señala el gráfico, la cantidad de transacciones de capital semilla (que generalmente son menores al millón de dólares que reciben las startups en etapas iniciales) y capital emprendedor (que suelen ser superiores al millón de dólares) aumentó un 4% respecto a 2019.

Gráfico Arcap

Si bien el monto total disminuyó un 13,9% respecto al 2019, desde el informe señalan que lo invertido en 2020 es muy superior a los otros tres años analizados: "Dada la coyuntura mundial, que la inversión en Capital Emprendedor en Argentina permanezca en números relativamente altos es un signo de la fortaleza que adquirió la industria en los últimos cinco años".

Gráfico Arcap.

A su vez, a la hora de poner la lupa en los sectores que recibieron mayor impulso, destacan las BioTech, aplicadas al campo de la biotecnología, Softwares y Servicios y, por último, las EdTehc, centradas en tecnología educativa. Se trata de tres ámbitos que cobraron una gran relevancia en el contexto de pandemia a partir de desarrollos destinados a brindar soluciones específicas frente al Covid19.

Santa Fe toma impulso

A la hora de analizar las inversiones por región, si bien el informe marca que la mayoría de los emprendimientos potenciados se concentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 56,3% y el 16,3% en la provincia de Buenos Aires, el tercer lugar es para Santa Fe que se queda con 13,8%, muy por delante del 5% de Córdoba

Marina Baima, al frente de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de la Producción de Santa Fe, destacó que, desde la gestión actual, y en específico desde su área de trabajo, se le pasó a otorgar una gran importancia a ejes de producción estratégicos en la provincia vinculados al desarrollo de agroalimentos, ambientes y energías renovables, salud y digitalización de las pymes.

"Pensamos que la política provincial se basa en los grandes desafíos que tenemos en la provincia y en nuestros motores de crecimiento. Por eso, a la hora de impulsar estos sectores creemos que es fundamental la vinculación público/privada, siempre apuntando a que los proyectos tengan un real impacto a nivel Santa Fe", destacó la funcionaria.

Gráfico cedido por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de la Producción de Santa Fe.

Desde la Secretaría que preside Baima se presentaron dos programas cuyas inscripciones continúan abiertas y buscan potenciar el ecosistema emprendedor en la provincia, destinando un presupuesto de $95 M a repartirse entre distintos proyectos. Los mismos comprenden:

- Emprende EBT: el cual plantea el apoyo a propuestas de innovación tecnológica y está dirigido a emprendedores que acrediten poseer las capacidades y habilidades para la puesta en marcha de un proyecto de alta intensidad en dicho campo y empresas radicadas en la provincia de Santa Fe o bien proyectos asociados a nuevas unidades de negocios de firmas (spin offs).

- Apoyo a Proyectos de Desarrollo y Transferencia de Tecnología (DTT): que busca incentivar el desarrollo de nuevas competencias tecnológicas aplicables en productos, procesos o servicios, para los cuales exista una demanda social o un mercado potencial, comprobable y está dirigida a instituciones públicas o privadas sin fines de lucro del sistema de ciencia, tecnología e innovación radicadas en la provincia de Santa Fe.

Baima destacó que la pandemia puso de relieve la importancia de apoyar las ideas y proyectos generados por emprendedores y startups ya que muchos demostraron la posibilidad de aportar soluciones eficientes a distintos problemas desatados frente a la crisis del coronavirus. En este sentido, volvió a poner el eje en la articulación del Gobierno con el área privada, ya sea a la hora de delinear programas de financiamiento, como al momento de generar mesas de debate que permitan detectar falencias en el proceso y trabajar en mejoras.

"Nosotros venimos mapeando desde el año pasado los desafíos de la provincia. Son 200 desafíos divididos por ejes y para esa construcción trabajamos desde distintas mesas sectoriales y entramos en contacto con acelerados, incubadoras, empresas basadas en conocimiento, los clúster Tics, los polos tecnológicos. Creo que es importante tener una meta conjunta para saber hacia donde tenemos que ir y en base a eso, construir herramientas de cofinanciamiento que potencien al sector", señaló la funcionaria.

Inversión o muerte

"El mundo de las startups está directamente ligado a la inversión, porque no existen si no recibe capital en diferentes rondas para ir creciendo. Por definición es ese su camino, crecimiento exponencial a una velocidad muy rápida, con mucho riesgo", explicó Bernardo Milesy, fundador de Glocal, una aceleradora de "agtechs", término que define a aquellas empresas que aportan nuevas tecnologías para el agro.

Mientras que este modelo conlleva que muchas industrias nacientes queden en el camino, en contraposición, otras lograrán escalar y obtener la inversión necesaria para constituirse sobre cimientos sólidos. Para este último grupo el crecimiento es ilimitado, pudiendo llegar a convertirse en unicornios, es decir, compañía que alcanzan una valuación de US$ 1000 millones en poco tiempo.

La rosarina Bioceres, especializada en tecnología aplicada al agro, podría, en un futuro cercano, llegar a servir para este ejemplo. Si bien su valuación hoy en día es menor, ubicándose en torno a los u$s 580 millones, en poco tiempo logró cotizar en la bolsa de Nueva York y, recientemente, en la bolsa de Nadaq y tiene sus acciones subiendo día a día. Pero, aunque ahora parezca lejano, comparte un origen común con cientos de startups que apuestan a escalar en el país.

Sin ir al caso de los unicornios, muchos proyectos fundados en Santa Fe son en la actualidad casos de éxito en este universo. Milesy hizo mención a Agrofy, el mercado online de productos para el agro que hoy se posiciona como uno de los e-commerces más importantes en Latinoamérica y pudo potenciarse a partir de su participación en rondas de inversión.

Modelo de ronda de financiación entre startups.

"Una ronda de financiación es un proceso por el cual una empresa, gracias a la participación de inversores, logra la cantidad de capital que necesita para el desarrollo de su negocio y, en muchos casos, estos últimos, pasarán a formar parte del capital de la misma como socios", contó Milesy y destacó que dentro de las rondas existen diferentes instancias.

La inicial se llama ronda semilla y permite transformar una idea inicial, a partir de dinero que muchas veces se utiliza para el desarrollo de un producto o una investigación de mercado. Una vez que se supere ese estadíos de rentabilidad y los ingresos sean superiores a los gastos generados, tendrán lugar otras inyecciones de capital dividas por letras. La primera será la "serie A", la segunda la "seria B" y así se irá pasando a la siguiente.

""Tenemos 2 mil empresas en la base, de esa cifra habremos acelerado a 150 y entre este grupo, alrededor de 40 provienen de Santa Fe"

En el caso de Glocal, el modelo de negocio consiste en acelerar a las compañías argentinas en el campo de las agtech para luego decidir si invertirán en ellas o no. "Nosotros no le pedimos nada a cambio en el inicio, las acompañamos y las asesoramos para que puedan escalar y después decidimos si invertimos o no. Si lo hacemos, a cambio le pedimos acciones y si no invertimos no nos llevamos nada a cambio, es el costo que decidimos afrontar", destacó el especialista en startups.

Como provincia con gran impronta dentro del sector agro, Santa Fe tiene un enorme potencial para la generación de startups agtech, que para muchos significa la posibilidad de fortalecer el desarrollo del campo a partir de aplicaciones y tecnologías que permiten optimizar procesos. Sobre este punto, Milesy consideró que, incluso a rasgos generales, la provincia tiene un excelente nivel científico que se vislumbra en distintas áreas.

"Tenemos 2 mil empresas en la base, de esa cifra habremos acelerado a 150 y entre este grupo, alrededor de 40 provienen de Santa Fe. Hay gran cantidad de ideas, pero creo que hace falta trabajar la transferencia tecnológica, esto hace referencia a que hay muchos papers de investigación científica excelentes y cuesta que se tomen en Argentina por empresarios o emprendedores y lo transformen en algo rentable. Basicamente, hacer que esa ciencia básica se transforme", indicó el fundador de Glocal.

Acelerar ideas

Dentro de las startups de Santa Fe que lograron, en el último tiempo, escalar en su modelo de negocios, se encuentra Michroma, una de las pocas compañías en el mundo que busca reemplazar los colorantes artificiales de las comidas por soluciones naturales a base de hongos. Su proyecto es tan novedoso que logró quedar entre los 10 seleccionados por GridX, una company builder de startups de base científica ubicada en Buenos Aires.

Matías Peire, ceo de GridX destacó a Ecos365 que el país tiene un gran potencial para el desarrollo de empresas con fondos proveniente de la industria de Capital Emprendedor. Justamente, el modus operandi de la aceleradora consiste en invertir contra participación accionaria, la meta es activar proyectos para luego generar rondas de financiación externa que permitan conseguir el capital para impulsar su crecimiento a largo plazo.

"Se detuvieron algunas evalauciones de proyectos, pero todo lo relacionado con salud y covid en pandemia se acrecentó muchísimo".

Este fue el caso de Michroma, cuyos integrantes viajaron a San Francisco en el 2019 para presentar su idea de negocio en una ronda de inversores. Allí conocieron a Indiebio, la aceleradora de biotecnología más grande del mundo a quien le interesó el proyecto y los incluyó en su programa de aceleración.

El equipo de Michroma, empresa santafesina que desarrolla una solución natural y sustentable en colorantes.

Peire destacó que, previo a esto, Michroma, al igual que las otras startups con las que han trabajado desde GridX, pasó por un programa de intervención de tres meses para escalar el proyecto. Sin embargo, la llegada del coronavirus implicó un cambio en el modelo de interacción al tener que adaptarse al esquema remoto.

"Si bien los emprendedores estaban muy apoyados en la virtualidad, había algunas cuestiones que se abordaban desde la presencialidad, pero que no significaron un problema porque en vez de viajar a San Francisco, empezamos a realizar rondas de forma virtuales. Se detuvieron algunas evalauciones de proyectos, pero todo lo relacionado con salud y covid en pandemia se acrecentó muchísimo", indicó Peire.

El referente de GridX destacó que este momento tan especial también les sirvió a ellos como empresa para derribar prejuicios y precipitó la expansión que tienen pensada a nivel Latinoamérica ya que corroboraron que el modelo es replicable y adaptable a diversos contexto. A su vez destacó que el hecho de que la biotecnología haya cobrado una relevancia tan grande en el escenario actual, también allana el terreno para llegar a nuevos emprendedores en la región.

"Yo creo que cambiaron un montón de cosas de forma definitiva. Realmente se abrió una conversación respecto a la importancia de poner en valor el conocimiento científico, el mundo está hoy preguntándose cómo se reconvierte para empezar a invertir en proyectos de sustentabilidad", consideró Peire.