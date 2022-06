Subas para el trigo: un ataque ruso incendió una terminal de granos en Ucrania

En la ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, el miércoles un ataque con misiles rusos mató al menos a una persona y dañó edificios, incluida una escuela. La ciudad es uno de los principales puertos del Mar Negro de Ucrania que ha estado cerrado desde que comenzó la invasión de Rusia el 24 de febrero.

En ese marco, los contratos de trigo cotizan con altas luego de llegar a su nivel más bajo desde abril en la jornada anterior, apuntalados por compras de oportunidad por parte de los fondos. No obstante, las subas se ven limitadas por la presión de la cosecha temprana en Estados Unidos y Europa.

El gobernador regional Vitaliy Kim dijo el miércoles que siete misiles habían alcanzado Mykolaiv. Reuters reportó que el manipulador de granos Viterra dijo que su terminal Everi en Mykolaiv estaba en llamas después de ser alcanzada en un ataque, pero que nadie había muerto allí.

Reuters aclaró que no pudo verificar de inmediato la situación en Mykolaiv.

El portavoz de Viterra dijo que un equipo de respuesta estaba tratando de controlar el fuego, sin dar más detalles.

Viterra, en parte propiedad del grupo de productos básicos Glencore, es uno de varios comerciantes internacionales de granos que tienen instalaciones en Mykolaiv.

Por otro lado, los futuros de soja y de maíz continúan operando a la baja debido a perspectivas de mejores condiciones climáticas en las zonas productivas del Medio Oeste de Estados Unidos, favorables para el desarrollo de los cultivos.

En el plano local, la oferta por soja disponible arrancó el día de ayer sobre los u$s 410, para finalizar con un abierto en u$s 390, luego de las bajas en Chicago. El maíz junio se operó en u$s 245, alcanzando los u$s 250 por mercado de recompras, mientras el abierto de trigo estuvo en u$s 345.