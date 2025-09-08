Sube el dólar y la gran pregunta: ¿conviene comprar ahora o esperar hasta octubre?

En las elecciones provinciales de Buenos Aires, el oficialismo libertario sufrió una derrota contundente frente al peronismo (47 % vs. 34 %). Este resultado fue interpretado como un fuerte símbolo político con efectos inmediatos en los mercados: el índice Merval cayó cerca del 10-20 %, los bonos y acciones perdieron valor, el riesgo país se disparó y el peso se depreció aproximadamente un 5 % frente al dólar.

Además, tras el revés electoral, el dólar oficial tocó niveles récord en Argentina, alcanzando entre $1.440 y $1.460 en el Banco Nación. El dólar "blue" paralelo subió al mismo rango, y los tipos financieros (CCL y MEP) también repuntaron cerca de $1.440.

El Gobierno ha intervenido activamente en el mercado, vendiendo más de USD 300-500 millones desde agosto para contener la devaluación, a través del Tesoro en vez del Banco Central —una estrategia criticada por desinstitucionalizar el sistema cambiario.

El J.P. Morgan planteó e antemano dos escenarios: una victoria ajustada del peronismo y una abrumadora, que provocaría fuerte presión sobre el dólar, llevando al tope de la banda cambiaria ($1.460) e intensificando la tensión financiera. Y no erró.

Escenario y estrategias

La incertidumbre política y financiera actual favorece a quienes buscan refugio en dólares; la moneda extranjera acaba de mostrar saltos significativos y puede seguir subiendo.

Al ser una derrota "contundente", es posible que las próximas jornadas sean testigo de una escalada del dólar incluso más allá del tope de la banda.

En este escenario, expertos consideran que comprar dólares ahora puede ser una medida defensiva estratégica para reducir exposición al peso, ante un contexto de alta incertidumbre y riesgos elevados. Si se espera a octubre, se corre el riesgo de enfrentar una mayor depreciación y presión cambiaria —especialmente si la confianza en el plan económico se debilita aún más.