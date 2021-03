Sube el maíz en el cierre de la semana

En la tarde de hoy, el mercado de granos local contó con subas para el maíz, bajas para la soja y ofertas estables por girasol y trigo.

Mercado de Chicago

En la jornada de hoy, los futuros en Chicago cerraron con saldo dispar.

Los futuros de soja finalizaron con pérdidas, presionado por las bajas registradas en el mercado de aceites, los contratos de maíz cerraron con subas, impulsados por compras de oportunidad luego de las caídas registradas en la jornada de ayer, y los futuros de trigo ajustaron con ganancias, producto de compras técnicas.

Rófex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 331/t.

Valores finales de los productos

- Por soja, U$S 325/t disponible, y con descarga en Mayo.

- Por trigo, U$S 210/t Mayo.

- Por maíz, U$S 200/t disponible, y U$S 195/t Junio.

- Por girasol, U$S 450/t entrega Abril.

- Por sorgo, U$S 195/t entrega 15/04 al 15/05´22, y Junio´22.



Por Luis Ciucci