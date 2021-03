Sube el maíz en el cierre del mercado de granos

El mercado de este martes presentó una rueda con ofrecimientos de compras alcistas por maíz, y valores dispares por soja y trigo.

Por soja, el valor propuesto por la mercadería con entrega hasta el 31/03 alcanzó los U$S 330/t. Por su parte, el precio ofrecido por maíz disponible ascendió a U$S 195/t, y la oferta por trigo contractual se ubicó en U$S 210/t.

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 336/t.

*En cuanto al mercado local, los precios ofrecidos fueron los siguientes:

– Por soja, U$S 330/t entrega hasta el 31/03, y U$S 325/t Mayo.

– Por trigo, U$S 210/t contractual, y U$S 215/t Mayo.

– Por maíz, U$S 195/t disponible, y U$S 190/t Junio.

– Por girasol, U$S 450/t disponible y hasta el 31/03.

– Por sorgo, U$S 175/t desde el 15/04 al 15/05 del 2022.

Cierre del Mercado de Chicago

Cierre dispar en Chicago: alzas para el trigo con una fuerte caída de sus stocks globales, bajas para el maíz por alzas de almacenamiento y subas para la soja en un marco de fuerte demanda externa

TRIGO

El trigo cierra este martes con ganancias para todas sus posiciones cercanas. Si bien no se esperaban ni hubo cambios en la hoja de balance en los Estados Unidos, el último informe sobre oferta y demanda agrícola mundial (WASDE) del USDA mostró una proyección de baja de stocks globales de más de 3 Mt, lo que impulsaría los precios hacia arriba. Asimismo, las reservas estratégicas de trigo de Egipto son suficientes para cuatro meses, frente a los seis meses de reservas que se disponían a principios de año, colaborando aún más en las alzas

MAÍZ

El maíz concluye la rueda con pérdidas. Al igual que el trigo, el WASDE no mostró cambios en la hoja de balance del grano amarillo para los Estados Unidos. Sin embargo, frente a expectativas de bajas de stocks mundiales, los mismos mostraron subas, lo que empujaría hacía abajo los precios del maíz. No obstante, tres barcos cargados con etanol en dirección a China mejoran el escenario futuro de negocios de este biocombustible derivado del maíz, lo que limitaría notablemente las bajas de precios

SOJA

Los futuros de soja terminan la jornada con alzas. Un marco de fuerte demanda externa y buen ritmo de negocios, principalmente China, estimula al alza los precios. Al igual que el maíz, se esperaban bajas en los stocks globales del poroto. Sin embargo, el WASDE mostró leves subas en el almacenamiento, lo que limitó con fuerza las ganancias. No obstante, los stocks siguen próximos a valores mínimos en siete años. Además, las primas de los puertos brasileros se volvieron negativas en vista de los problemas logísticos relativos a la demora en la cosecha de soja, lo que también pone un techo al precio de cierre alcista, que se observó recién en los últimos momentos de la jornada