Sube el maíz en el mercado local de granos

En la plaza local, el maíz fue el cultivo con mayor dinamismo alcanzando mejoras en las posiciones cortas.

En la jornada de hoy, el nivel de actividad se encontró sustentado principalmente por el maíz y la soja. Respecto al trigo, cayó la cantidad de compradores activos pujando por el cereal y destaca la escasa cantidad de ofertas abiertas de compra. Respecto al maíz, se mantuvo un buen número de compradores activos con el interés centrado principalmente en las entregas cortas, donde se registraron las mayores mejoras. Por último, en la soja hubo una merma en la cantidad de demandantes con valores ofrecidos entre estables y a la baja.

Mercado de Chicago

El mercado de Chicago culminó con un saldo dispar entre los principales cultivos. En trigo obtuvo mejoras en algunas posiciones ante las noticias de posibles compras externas por parte de Egipto. Mientras que la mejor situación del cultivo en EE.UU. ejerce presión bajista en el cereal. En el maíz se culminó con ganancias en las posiciones más cercanas ante las importantes ventas externas de EE.UU. Por su parte, la soja también obtuvo algunas subas ante las preocupaciones actuales por la cosecha sudamericana, sumado a la presión alcista del mercado en la rueda de hoy.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 90,9300 / 91,1300; 0,08% respecto al cierre anterior.

Rófex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 434.934 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.987.284 lotes.

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En la jornada de hoy, cayó el número de compradores activos aunque se mantiene la cantidad de posiciones abiertas de compra. En cuanto a los valores ofrecidos, presentaron una tendencia entre estables y a la baja.

Por soja contractual el valor ofrecido se ubicó en US$ 330/t. No obstante, según información oficial de SIO-Granos no se descartan mejoras ofreciendo lote. Luego, este mismo valor en dólares se ofreció también para la fijación de mercadería, mientras que en pesos alcanzó los $ 30.350/t.

Luego, por soja de la nueva campaña comercial 2020/21, el segmento para descargar entre abril y mayo se ubicó en US$ 330/t, sin variaciones respecto a la rueda previa. Según SIO-Granos, en estas posiciones también se observaron mejores valores concertados para mercadería con destino al Gran Rosario. Mientras que la posición junio/julio arribó a US$ 325/t, estando por debajo de lo obtenido en la jornada de ayer.

GIRASOL

En el mercado de girasol, la oferta para la entrega disponible se ubicó en US$ 450/t, sin variaciones con respecto a la jornada de ayer. Este mismo valor se mantuvo también para la entrega hasta el 31 de marzo.

Mercado de los Cereales

TRIGO

El mercado de trigo ostentó una caída importante en el número de compradores activos, con solo dos posiciones abiertas de compra. En este sentido, el mercado se centró en las entregas cortas aunque sin ofrecimientos en el tramo disponible.

Por el trigo con descarga en el mes de abril, se ofrecieron abiertamente US$ 208/t, alcanzando una mejora de US$ 3/t respecto al día lunes. Mientras que la posición mayo se mantuvo sin cambios en US$ 210/t respectivamente.

De esta forma, se continúa sin la presencia de ofertas de trigo nuevo a diferencia de lo observado en semanas previas.

MAÍZ

El mercado de maíz logró mantener el dinamismo de la plaza local, presentando el mayor número de compradores activos y posiciones abiertas de compra. En cuanto a las ofertas abiertas, destacó el interés por las descargas cortas donde se alcanzaron algunas mejoras.

Por maíz con entrega inmediata, se ofrecieron US$ 195/t, US$ 3/t por encima de la rueda previa. Mientras que destacó una posición con descarga hasta el 19 de marzo en US$ 198/t. Luego el tramo contractual se ubicó en US$ 195/t, también por encima de la rueda previa. Por otra parte, se ofrecieron US$ 197/t para la entrega entre abril y mayo.

En cuanto al maíz tardío, se mantuvo la oferta en junio con US$ 190/t por el cereal, con julio cayendo US$ 3/t hasta US$ 182/t. Mientras que el tramo agosto/septiembre se mantuvo en US$ 185/t.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la rueda de hoy, se ofrecieron US$ 185/t por sorgo con descarga entre el 15 de abril y el 15 de mayo del 2022. Además se ofreció este mismo valor por la entrega en junio del 2022.