Sube la soja en el cierre del mercado del lunes

En la rueda de hoy el mercado de granos presentó ofertas de compras alcistas por soja y trigo, acompañado por valores dispares por maíz.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Mayo opera a U$S 335/t.

Valores Finales

- Por soja, U$S 330/t entrega contractual, y U$S 335/t en Junio.

- Por trigo, U$S 220/t disponible, y U$S 210/t entrega Noviembre.

- Por maíz, U$S 220/t disponible, y US$ 225/t Septiembre.

- Por girasol, U$S 430/t disponible, y U$S 350/t Diciembre.

- Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.



Cierre del Mercado de Chicago

Jornada con caídas en el trigo, mientras el maíz y la soja culminan con saldo dispar.

Trigo

El trigo concluye la rueda con caídas en todas sus posiciones, presionado por la toma de ganancias por parte de los fondos, por un lado, y por una mayor solidez evidenciada por el dólar, lo cual afectaría a las exportaciones estadounidenses del cereal.

Maíz

El maíz finaliza con saldo dispar, registrando caídas en su posición más próxima. Sin embargo, durante la rueda alcanzó máximos desde marzo de 2013, apuntalado por la fuerte demanda de granos en el mercado disponible estadounidense y por la preocupación que genera el clima seco en Brasil y sus consecuencias para el cultivo de segunda, en un contexto de escasez de suministros globales.

Soja

Los futuros de soja también culminan la jornada con saldo dispar, marcando caídas en sus posiciones más cercanas y leves ganancias en los contratos con vencimientos más largos. Los cierres de posiciones y tomas de ganancias por parte de los fondos habrían presionado a los precios. Sin embargo, la solidez evidenciada en el mercado de aceite de la oleaginosa (que tocó máximos desde julio de 2008) habría oficiado de soporte y limitado las pérdidas.

Por Luis Ciucci