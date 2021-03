Sube la soja en los mercados del lunes

En la tarde de hoy el mercado de granos local presentó valores de compras alcistas tanto por los cereales como por la soja, acompañado por un incremento en los volúmenes negociados.

Por soja, el valor propuesto por la mercadería con entrega inmediata alcanzó los U$S 330/t. Por su parte, el precio ofrecido por maíz disponible ascendió a U$S 192/t, y la oferta por trigo Abril se ubicó en U$S 210/t.

Mercado de Chicago

En la jornada de hoy, todos los futuros en Chicago cerraron con subas.

Los futuros de soja finalizaron con subas, impulsados por compras técnicas, y los cereales ajustaron con ganancias, ante la buena demanda exportadora.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Marzo opera a U$S 333/t.

Valores Finales

- Por soja, U$S 330/t disponible, y descarga en Mayo.

- Por trigo, U$S 210/t entrega Abril/Mayo´21.

- Por maíz, U$S 192/t disponible, y U$S 190/t Junio.

- Por girasol, U$S 450/t disponible y hasta el 31/03.

- Por sorgo, U$S 185/t desde el 15/04 al 15/05, y Junio del 2022.