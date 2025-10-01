Sube la temperatura y el dólar lo sabe: ¿por qué aumentó en el arranque de octubre?

En el arranque de octubre, el mercado cambiario argentino vivió un nuevo episodio de tensión: el dólar oficial cerró la sesión con una suba de $50 respecto del cierre anterior, ubicándose en $1.450 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

Las cotizaciones del dólar “blue” también avanzaron: alcanzaron un máximo intradiario de $1.475, aunque al cierre quedaron operando en torno a $1.460 para la venta.

Además, los dólares financieros (MEP, CCL) mostraron subas, ampliando la brecha frente al oficial.

¿Qué hay detrás?

* Incertidumbre política y electoral: la proximidad de las elecciones legislativas (el 26 de octubre) genera nerviosismo entre inversores. Cualquier giro inesperado o falta de alineamiento del oficialismo puede disparar dudas sobre la continuidad de políticas económicas rigurosas. Esto alimenta la demanda de cobertura con dólares.

* Dudas sobre el apoyo internacional y la sustentabilidad del programa: aunque Argentina ha superado revisiones del acuerdo con el FMI y espera nuevos desembolsos, los detalles operativos y flujo real de divisas aún son motivo de escepticismo en los mercados internacionales y locales. En este sentido, los activos argentinos reaccionan con mayores rendimientos y salidas de capitales que presionan al peso.

* Intervención oficial limitada y banda cambiaria endeble: el Banco Central no interviene de forma contundente hoy para frenar el dólar, manteniendo una política más cautelosa. Además, el tipo de cambio está contenido por una banda (con “piso” y “techo”) que para octubre establece un techo cerca de $1.486. Si el dólar tocara ese límite, el BCRA tendría que intervenir más activamente. Eso genera incentivos para que operadores “corran” al límite antes de una posible intervención.

* Presión de demanda cambiaria y ajustes de expectativas: En un escenario de inflación alta, los agentes económicos tienden a dolarizarse para evitar pérdidas de valor del peso. Igualmente, las expectativas de devaluación futura alimentan compras preventivas de dólares.